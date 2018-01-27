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Malatya, Sivas’ı ağırlıyor

Süper Lig’in 19. haftasında Sivasspor ile sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor maça tam kadro çıkacak. Komşusuna bir türlü şansı tutmayan sarı kırmızılılar bu kez taraftarının da avantajıyla kazanmak istiyor. Yarınki maç için şu ana kadar 8 bin bilet satılırken, Büyükşehir Belediyesi maça gelenlere Türk bayrağı dağıtacak. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşma sırasında tahminlere göre hava açık olacak.

Malatya, Sivas’ı ağırlıyor

Süper Lig’in 19. haftasında Sivasspor ile sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor maça tam kadro çıkacak. Komşusuna bir türlü şansı tutmayan sarı kırmızılılar bu kez taraftarının da avantajıyla kazanmak istiyor. Yarınki maç için şu ana kadar 8 bin bilet satılırken, Büyükşehir Belediyesi maça gelenlere Türk bayrağı dağıtacak. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşma sırasında tahminlere göre hava açık olacak.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 13:22
Malatya, Sivas’ı ağırlıyor

Yeni Malatyaspor yarın kendi evinde ağırlayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Sakat oyuncular tamamen düzelirken, teknik heyet ve futbolcular 3 puana odaklandı. 2018’in ilk iç saha maçında taraftarına galibiyet hediye etmek isteyen sarı kırmızılı takım bugün gerçekleştireceği kısa ter idmanın ardından kampa girecek.

EROL BULUT’TAN YİNE DEĞİŞİKLİK!

Osmanlı karşısında üstün oynamasına rağmen kaybedilen 2 puanı Sivasspor maçında telafi etmek isteyen sarı kırmızılı temsilcimizde Rahman Buğra, Dia ve Pereira son idmanlara takımla birlikte çıktı. Sakat ve cezalı olmamasından dolayı bu sezon ilk kez bir maça tam kadro halinde çıkacak Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut da ilk 11’de bazı değişikliklere imza atacak. Takımın savunma kurgusunu bozmayacak Bulut, orta sahaya Sadio’nun yerine Aytaç’ı, önde ise Turgut Doğan Şahin’in yerine Pereira’yı monte etmeyi planlıyor. Kanatları daha aktif kullanıp, Khalid, Adem ve Pereira ile gol arayacak Yeni Malatyaspor, iç saha avantajını da kullanarak rakibi baskı altına alacak.

SİVASSPOR’A KARŞI GOLÜMÜZ YOK!

Komşu şehrin takımı Sivasspor’a karşı şansı bir türlü tutmayan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de iken iki kez karşılaştığı Sivasspor’a deplasmanda 4 – 0 kaybetmiş, iç sahada ise 0 – 0 berabere kalmıştı. Süper Lig’de ilk yarıda oynanan maçta ise Sivasspor’a deplasmanda 2 – 0 yenilmişti. Sivasspor’a son 3 maçta golü dahi bulunmayan Yeni Malatyaspor bu şansızlığını da kırmak istiyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor - Sivasspor karşılaşması başka anlamlar da taşıyor.

AHMET ÇAKIR’DAN MAÇA GELENE BAYRAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaya gelen futbolsevere Türk bayrağı dağıtacak. Şu ana kadar 8 bin biletin satıldığı öğrenilirken bugün ve yarınki satışlarla birlikte 12 bin taraftarın tribünde olması bekleniyor. Afrin’deki operasyon için taraftarlar, maç başladıktan hemen sonra 1 dakika asker selamı duracak. Saat 13.30’da başlayacak müsabakayı Süper Lig’in 39 yaşındaki tecrübeli ismi Mete Kalkavan yönetecek.

FATİH AVCI

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