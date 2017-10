6 takımlı grupta lider olan Elazığ Hazarspor’u yenerek topladığı 19 puanla rakibiyle puanını eşitleyen Malatya temsilcisi, oynadığı 8 müsabakadan 1 yenilgi, 1 beraberlik 6 da galibiyet elde etti. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, İstanbul Riva Tesisleri’nde Final Four oynamaya hak kazanacak. Elazığ Hazar ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü antrenörü Ali Karaca, “2013 yılında Sessiz Adımlar Spor Kulübü futbol takımımız 2015 yılında Türkiye şampiyonu olarak çıktığımız futbol süper lig mücadelesinde her geçen gün başarımızı yukarı ivmede götürdük. İstanbul Riva’da yapılacak final four için önemli bir adım daha atarak, komşu takımımız Elazığ Hazar futbol takımımızı mağlup ttik. Ayrıca başta sporcularımı, ailelerini ve alın teri akıtan sevgili kardeşim Emrah Alici’yi, centilmenliğinden dolayı Fethi Ahmet Balin’i, bizlere her zaman destek olan müdürümüz Ahmet Geçen’i yürekten minnet duygularımı iletiyorum. Allah özel bireylere halis düşüncelerle hizmet edenlerin sayısı arttırsın inşallah” ifadelerini kullandı.