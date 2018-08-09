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Malatya ‘Şen’lenmek istiyor!

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor savunmaya takviye yapmak için stoper arayışlarını sürdürüyor.

Malatya ‘Şen’lenmek istiyor!

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor savunmaya takviye yapmak için stoper arayışlarını sürdürüyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:03
Malatya ‘Şen’lenmek istiyor!

Transferde şuana kadar birçok oyuncuyu kadrosuna kazandıran sarı-kırmızlı kulübün son olarak bonservisi elinde olan Erdem Şen’i görüşmeler için şehre çağırdı. Önceki yıllarda Rizespor, Verviers, Olympic Charleroi, Giresunspor, Samsunspor ve Gaziantepspor formaları giyen Şen, geçen sezon Portekiz’in Maritimo kulübünde görev yaptı. Oynadığı kulüplerde istikrarlı olarak forma giyen 1.80 boyundaki gurbetçi futbolcu, stoper bölgesinde de oynuyor. Sarı kırmızılı kulüp Erdem’i renklerine katamaması halinde rotayı diğer isimlere çevirecek. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSüper Lig
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