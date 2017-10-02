Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında dün, Atiker Konyaspor’la Malatya Stadyumu’nda karşılaştı. Yaklaşık 9 bin futbolseverin ilgi gösterdiği karşılaşmaya sarı kırmızılı oyuncular “Her gün 10.000 adım” pankartıyla çıktı. Protokol tribününde her iki kulübün başkanı maçı yan yana izlerken, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden yeşil beyazlı takımı Malatya futbolseverler sahaya çıkarken alkışladı. Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut kariyerinde ilk maçına çıkarken, karşılaşma boyunca oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. İlk yarıda Eze’nin uzaktan golüne ikinci yarıda Aytaç Kara cevap verirken, taraflar 1 puana razı oldu. Tüm detaylar sayfa 15’te...

PATRİCK EZE’DEN TAM 90’A!

Her iki takım da oyuna dengeli başlarken, tabeladaki eşitliği Konyaspor bozdu. Maçın 21. Dakikasında sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Patrick Friday Eze'ye gönderdi. Patrick dönerek meşin yuvarlağı Ertaç’ın uzanamayacağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi: 0 - 1

YENİ MALATYA ORGANİZE OLAMADI!

Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça tutuk bir görüntü çizen Yeni Malatyaspor, topa hakim olsa da istediği fırsatları bir türlü yakalayamadı. Maçın 35. Dakikasında Adem Büyük’ün getirdiği top Eren Tozlu’da kaldı. Bu oyuncu pasını savunma arkasındaki Khalid’e aktardı, Faslı oyuncunun topa vurmakta geç kalınca savunma araya girdi.

BERABERLİK SAYISI AYTAÇ KARA’DAN

Yeni Malatyaspor’un beraberlik sayısı geldi. 70. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine sokulan Adem Büyük havadan pasını ceza sahası içine doğru gönderdi. Emanuel Dening gelen topu kafa ile ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Aytaç Kara'ya indirdi. Aytaç Kara bekletmeden yerden sert vurarak topu sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1 - 1

HAKEMİ YARDIMCISI YAKTI, NİZAMI GOL SAYILMADI!

Maçın 84. dakikasında hakem ve yardımcısı büyük bir hata yaptı. Nacer Barazite’nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Issiar Dia son çizgiye inerek pasını yerden altı pas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Nacer Barazite vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu. Ancak hakem Koray Gençerler, Issiar Dia’nın topu dışarıdan çevirdiğini işaret etti ve bu top gol değeri kazanmadı.

RAHMAN ÇİFT SARIDAN KIZARDI

90’ıncı dakikada Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran rakibi Mehdi Bourabia'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Maça 3 dakika ilave süre eklense de 1 – 1’lik eşitlik bozulmadı.

















FATİH AVCI