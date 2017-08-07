Alınan karara göre; 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa 2018 ise Konya'da oynanacak. 3 sezon finali için 33 bin kişilik Eskişehir, 42 bin kişilik Konya ve Bursa statlarını tercih eden TFF’nin Malatya’ya önemli bir maç vermemesi dikkat çekti. TFF’nin bu kararı statların kapasitesine göre mi yoksa şehrin ilgililerinin girişimlerine göre mi verildiği bilinmezken, Malatyalı futbolseverler bu duruma büyük tepki gösterdi. Futbolseverler sosyal medyada Malatya Stadyumu’nun kapasitesinin azlığından dolayı bu tür organizasyonlara uzak kalacağından dert yandı.