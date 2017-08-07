07 Ağustos 2017 Pazartesi

Malatya neden yok!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıda, 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa 2018'in oynanacağı şehirleri belirledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:26
Malatya neden yok!

 Alınan karara göre; 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa 2018 ise Konya'da oynanacak. 3 sezon finali için 33 bin kişilik Eskişehir, 42 bin kişilik Konya ve Bursa statlarını tercih eden TFF’nin Malatya’ya önemli bir maç vermemesi dikkat çekti. TFF’nin bu kararı statların kapasitesine göre mi yoksa şehrin ilgililerinin girişimlerine göre mi verildiği bilinmezken, Malatyalı futbolseverler bu duruma büyük tepki gösterdi. Futbolseverler sosyal medyada Malatya Stadyumu’nun kapasitesinin azlığından dolayı bu tür organizasyonlara uzak kalacağından dert yandı.

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