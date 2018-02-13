 Malatya Muay Thai takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor 

Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2018 yılında faaliyet programında yer alan Büyükler ve Gençler Bay -Bayan Türkiye Muay Thai Şampiyonası 13-18 Şubat tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenecek. Şampiyonaya Malatya’dan 2 antrenör, 17 sporcu katılacak.

Şampiyonayla ilgili açıklama yapan Milli takım Antrenörü Ramazan Yavuz, Malatya en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Şampiyonanın çekişmeli ve zorlu müsabakalara sahne olacağını belirten Yavuz, “Türkiye Muay Thai Şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dereceler önemli, dereceler alıp döneceğiz İnşallah. Muay Thai dünyanın en kapsamlı, en çok sevilen, teknik çeşitliği en çok olan spor dalıdır. Türkiye Şampiyonasında dünya ve Avrupa şampiyonu olan çok sayıda sporcu bulunmaktadır. Dolaysıyla şampiyonada çok çekişmeli ve zorlu bir müsabakalar olacak. Bizde çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bütün katılan sporculara başarılar dilerim" dedi.busabahmalatya.com