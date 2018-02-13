Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114495
ALTIN
162.606
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2853
EURO
4.7051

 Malatya Muay Thai takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor 

Antalya’da devam eden Türkiye Muay Thai Şampiyonası’na Malatya’dan 17 sporcu ve 2 antrenör katılıyor. 

 Malatya Muay Thai takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor 

Antalya’da devam eden Türkiye Muay Thai Şampiyonası’na Malatya’dan 17 sporcu ve 2 antrenör katılıyor. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 16:31
 Malatya Muay Thai takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor 

Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2018 yılında faaliyet programında yer alan Büyükler ve Gençler Bay -Bayan Türkiye Muay Thai Şampiyonası 13-18 Şubat tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenecek. Şampiyonaya Malatya’dan 2 antrenör, 17 sporcu katılacak.

Şampiyonayla ilgili açıklama yapan Milli takım Antrenörü Ramazan Yavuz, Malatya en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Şampiyonanın çekişmeli ve zorlu müsabakalara sahne olacağını belirten Yavuz, “Türkiye Muay Thai Şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dereceler önemli, dereceler alıp döneceğiz İnşallah. Muay Thai dünyanın en kapsamlı, en çok sevilen, teknik çeşitliği en çok olan spor dalıdır. Türkiye Şampiyonasında dünya ve Avrupa şampiyonu olan çok sayıda sporcu bulunmaktadır. Dolaysıyla şampiyonada çok çekişmeli ve zorlu bir müsabakalar olacak. Bizde çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bütün katılan sporculara başarılar dilerim" dedi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTürkiye Muay Thai ŞampiyonasıMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jimnastik Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu 
Jimnastik Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu 
BULUT'TAN TEPKİ!
BULUT'TAN TEPKİ!
Rizeli judocular madalya ile döndü
Rizeli judocular madalya ile döndü

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim