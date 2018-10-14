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Malatya milli maç istiyor

Malatya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı yaptığı açıklamada, “Stadımız her türlü uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapabilecek standartlardadır. Malatya stadında bir milli müsabaka oynanması en büyük arzumuz” dedi.

Malatya milli maç istiyor

Malatya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı yaptığı açıklamada, “Stadımız her türlü uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapabilecek standartlardadır. Malatya stadında bir milli müsabaka oynanması en büyük arzumuz” dedi.

14 Ekim 2018 Pazar 17:40
Malatya milli maç istiyor

Malatya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı, bağlı oldukları bakanlık bünyesinde bulunan tesislerle ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya önemli tesisler kazandı” diye konuştu.

İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya genelinde spor salonu olmayan ilçe kalmadığını ifade ederek, “Geçtiğimiz son 10 yılda Malatya'da en büyük yatırım yapılan alanlardan birisi olan spor tesislerimiz hizmete girdi. Bu projeler Malatya’nın spordaki yüz akı projeler. Tabi bunların yanında büyük projeler de söz konusu. Bunlardan birisi yeni Malatya stadyumudur. Orası belki büyük emek ve sabır gerektiren bir süreç sonrası inşa edilebildi ama bugün Türkiye’nin en iyi statlarından birisi oldu. Yeni Malatyaspor’umuzun Süper Lig’deki serüveninde bu stadımız hem ilimizin, hem de kulübümüzün tanıtımı adına önemli bir kazanım diye düşünüyorum. Buranın kapasitesiyle ilgili hala yanlış bilinen bir durum var ki, biz bunu defalarca düzelttik. Şöyle ki, stadımız her türlü uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapabilecek standartlardadır. Malatya stadında bir milli müsabaka oynanması en büyük arzumuz. Önümüzdeki dönemlerde bunun olacağına inanıyoruz. Bunun dışında şeker arazisi üzerine inşa ettiğimiz spor salonumuz var ki, burası kullanılmaya başlandı. Hem görsel hem de kalite açısından burası da Malatya’ya uzun yıllar hizmet verecek önemli bir kompleks diye düşünüyorum. İnşallah basketbol ya da herhangi bir salon branşında üst ligde bir takımımızı bu salonda izleriz. Tabi bu projeler sadece birkaçı” şeklinde konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sadi Fındıklı
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