18 Ekim 2017 Çarşamba

Malatya maçı öncesi dev isim!

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Cumartesi günü oynanacak maçta Yeni Malatyaspor’un konuğu olacak bordo mavililerde rota Fatih Terim.

17 Ekim 2017 Salı 11:55
Malatya maçı öncesi dev isim!

  Hafta sonu Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor hocasız kaldı. Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle; "Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla"

İç sahada Alanyaspor’a 3 – 0’dan 4 – 3 kaybeden, son olarak da Akhisar’dan 6 gol yiyen Trabzonspor’da ibre Fatih Terim’e çevrildi. Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'le görüşecek. Görevinden ayrıldıktan sonra başta İran'ın İstiklal Kulübü'nden teklif alan Terim, henüz bir takımla anlaşmış değil. Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü ile başlayan Terim, Türkiye'de Göztepe ve Galatasaray dışında başka bir takım çalıştırmadı. Fatih Terim'in Trabzonspor'un teklifine ne cevap vereceği ise merak konusu. Terim kabul ederse Malatya’ya gelme ihtimali var.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahErsun YanalFatih Terim

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017