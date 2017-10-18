Hafta sonu Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor hocasız kaldı. Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle; "Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla"

İç sahada Alanyaspor’a 3 – 0’dan 4 – 3 kaybeden, son olarak da Akhisar’dan 6 gol yiyen Trabzonspor’da ibre Fatih Terim’e çevrildi. Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'le görüşecek. Görevinden ayrıldıktan sonra başta İran'ın İstiklal Kulübü'nden teklif alan Terim, henüz bir takımla anlaşmış değil. Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü ile başlayan Terim, Türkiye'de Göztepe ve Galatasaray dışında başka bir takım çalıştırmadı. Fatih Terim'in Trabzonspor'un teklifine ne cevap vereceği ise merak konusu. Terim kabul ederse Malatya’ya gelme ihtimali var.

HABER MERKEZİ