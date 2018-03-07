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MALATYA MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yıllardır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'e Malatya maçında 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Kameni’nin iyi bir görüntü vermesi halinde derbide de şans bulacağı tahmin ediliyor.

MALATYA MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yıllardır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'e Malatya maçında 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Kameni’nin iyi bir görüntü vermesi halinde derbide de şans bulacağı tahmin ediliyor.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 11:57
MALATYA MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK!

Tecrübeli teknik adam, yıllardır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'le ilgili radikal bir karar aldı. Buna göre Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e sezonun kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Ligde Beşiktaş ile oynanan derbi maçta kaleyi Kameni'ye kaptıran, ardından ise kupada kırmızı kart görerek takımını bir kişi daha eksik bırakan tecrübeli eldiven gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAR MI?

Volkan Demirel'e kızgın olan Aykut Kocaman'ın, Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde ne yönde karar vereceği ise merak konusu. Kadıköy'deki yenilmezlik serisinde yıllardır kaleyi koruyan Volkan Demirel'in bu derbide görev alıp almayacağı belki de Kameni'nin Malatya maçı performansına göre şekillenecek. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut KocamanVolkan DemirelYeni Malatyaspor
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