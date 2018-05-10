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Malatya kendi için oynar!

Süper Lig’de belki de şampiyonun belirleneceği kritik maçta Galatasaray’a konuk olacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray kulübüne yakın yorumcular ve ulusal medya yazarları Yeni Malatyaspor’un Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş için Galatasaray’dan puan alacağını iddia etti. Malatyaspor aleyhine algı oluşturmaya çalışanlara inat sarı kırmızılı temsilcimiz camiasıyla tek yürek oldu: Malatyaspor kendi için oynar!

Malatya kendi için oynar!

Süper Lig’de belki de şampiyonun belirleneceği kritik maçta Galatasaray’a konuk olacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray kulübüne yakın yorumcular ve ulusal medya yazarları Yeni Malatyaspor’un Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş için Galatasaray’dan puan alacağını iddia etti. Malatyaspor aleyhine algı oluşturmaya çalışanlara inat sarı kırmızılı temsilcimiz camiasıyla tek yürek oldu: Malatyaspor kendi için oynar!

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:37
Malatya kendi için oynar!

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de bitime 3 hafta kala(Göztepe maçı öncesi), küme düşmemesini garanti altına alması ve dolayısıyla kalan maçlarına prestij gözüyle bakması Galatasaray maçı öncesi algı spekülatörlerini harekete geçirdi. Ligde 40 puana ulaşarak hedefsiz kalan sarı kırmızılı temsilcimizin Galatasaray maçına iddiasız çıkması ve direnmemesi gerektiğini söyleyecek kadar ileri giden bazı ulusal spor yorumcuları, daha da ileri giderek Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk şansları bulunan Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş için Galatasaray’a katı savunma yaparak direneceğini iddia etti.

ADİL GEVREK: 3 MİLYON MALATYALIYI...

Sezon başında 44 puanla ligde kalma hedefi koyan Yeni Malatyaspor yönetimi ise ulusal medya ve sosyal ağlardaki Galatasaray merkezli bu algılara kulak tıkadı. Kulübün kendi hedefleri doğrultusunda maça çıkacağını belirten başkan Adil Gevrek, “Bu söylemler 3 milyon Malatyalıyı yok saymaktır. Biz her maça çıktığımız gibi aynı mücadelemizi ortaya koyarız. Yeneriz ya da yeniliriz, Galatarasay ya da başkası şampiyon olur bu bizi ilgilendirmez” diyerek net bir tavır ortaya koydu. Maç öncesi bu algıların Türk futbolunda tedavisi olmayan ağır tahripler yaratacağını ifade eden Gevrek, “Erol hocaya ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Malatya camiasının gücü ve büyüklüğü öyle birkaç yorumcunun yaratacağı algıya teslim olacak kadar küçük değil. Malatya çıkar kendisi gibi oynar” diye konuştu.

Gevrek’in bu açıklamasına sosyal medyada Malatyaspor taraftarından da büyük destek geldi. Sarı kırmızılı takımın şaibelerle anılamayacağını ve Göztepe karşısındaki iyi futbolun TT Arena’da da sergilenmesi gerektiğini belirten Malatyalı futbolseverler takımlarına güvendiklerini ifade eden çok sayıda mesaj yayınladı.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGalatasarayAdil Gevrek
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