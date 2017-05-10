10 Mayıs 2017 Çarşamba

Malatya kazandı, şehir sokaklara döküldü!

TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’e yükselmek için dev bir adım atan Yeni Malatyaspor cephesinde büyük mutluluk yaşanıyor.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:05
Malatya kazandı, şehir sokaklara döküldü!

  Adana’da oynanan maçın ardından Malatya sokakları bayram yerine dönerken, sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları şampiyon oluş gibi büyük bir coşku yaşadılar. Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi arasında uzun kuyruklar oluşturan Malatyalılar, bayraklar ve meşalelerle 'Şampiyon Malatya' sloganları attılar. TFF 1. Lig’de 60 puanla lider durumda bulunan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Boluspor müsabakasını kazanması halinde başka maçların skorlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek. Yeni Malatyaspor takım kafilesini gece yarısına kadar Doğanşehir’de bekleyen futbolseverlerin heyecanı ise bir başka güzeldi. Saatler gece 02.00’ yi gösterdiğinde Doğanşehirli taraftarlar yola çıkarak takım otobüsünü durdurdu. Ellerindeki Yeni Malatyaspor’a şampiyonluk yolunda başarılar dileyen pankartlarla teknik heyet ve futbolcuları karşılayan ilçe sakinleri takımı ve oyuncuları tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

FATİH AVCI
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