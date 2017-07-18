18 Temmuz 2017 Salı

Malatya istedi, Sivas aldı

Sivasspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran 25 yaşındaki forvet Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:32
Malatya istedi, Sivas aldı

  Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor ile yollarını ayıran ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gaziantepspor forması giyen Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkanvekili Erdal Sarılar'ın ofisinde düzenlenen imza töreninde genç futbolcu, kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

10 Ocak 1992'de Trabzon Araklı'da dünyaya gelen Muhammet Demir, futbola Karadeniz Ereğli Belediyespor'da başladı. Ardından Bursaspor'a transfer olan Muhammet daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Tranzonspor'un yolunu tutan golcü futbolcu geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak yeniden Gaziantepspor forması terletti. Kariyerinde 236 maça çıkan Muhammet 110 gollük performans sergiledi. Genç futbolcu, çeşitli kategorilerde Türk milli takımının formasını da 56 kez terletirken 46 gol attı.

İHA
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