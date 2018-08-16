Malatya İdmanyurdu transfere devam ediyor

İmza töreninde konuşan Örs, hedefleri olan bir gençlik kulübünde yer almaktan mutlu olduğunu, sezon sonunda BAL ligi hedeflerine ulaşıp kulübüme bundan sonrası için alt yapılarda çalışmak gibi hedeflerinin olduğunu belirtti.

Öte yandan Malatya İdmanyurdu, futbola Malatya İdmanyurdu kulübünde başlayıp birçok amatör ve 3 lig takımlarında yer alan ve attığı goller ile kendinden söz ettiren Turgut Ulutaş ile de anlaşarak transfere devam etti.

İmza töreninde konuşan Ulutaş ise, “Yuvama dönmek ten çok mutluyum hedefleri olan bir yapı söz konusu bu hedeflere ulaşmak için ve futbolda finali yapmak için geldik. Umarım sezon sonu BAL Ligine çıkacağız ve yeniden 3. Lig yoluna giren ekibimize hedefine ulaştıracağız.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz de “Onursal Başkanıma ‘çok güçlü bir yapı oluşturacağız’ demiştik. Hamd olsun masaya oturduğumuz tüm kardeşlerim ile anlaştık sıra arkadaşlarımda. İnşallah beni ve teknik ekibimi mahcup etmezler” diye konuştu.

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