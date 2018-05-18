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Malatya için kapanış vakti!

Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonu bugün ve yarın oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak. İlk yılı olmasına rağmen rahat bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, kendisi gibi son maçına prestij havasında çıkacak renktaşı Kayserispor’u ağırlayacak. Sakatlıkları bulunan 5 oyuncusundan faydalanamayacak kaplanlar kendi taraftarı önünde sezon finali yapacak, seyircisine galibiyetle veda etmenin yollarını arayacak.

Malatya için kapanış vakti!

Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonu bugün ve yarın oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak. İlk yılı olmasına rağmen rahat bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, kendisi gibi son maçına prestij havasında çıkacak renktaşı Kayserispor’u ağırlayacak. Sakatlıkları bulunan 5 oyuncusundan faydalanamayacak kaplanlar kendi taraftarı önünde sezon finali yapacak, seyircisine galibiyetle veda etmenin yollarını arayacak.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:19
Malatya için kapanış vakti!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de 2017 – 2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun son maçına bugün saat 18.00’de çıkacak. Kendisi gibi ligde kalması haftalar öncesinden kesinleşmiş olan Kayserispor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde sezona galibiyetle veda etmeyi planlıyor. Kayserispor karşısında sakatlığı bulunan 5 futbolcusundan yoksun olan kaplanlarda sahada zorunlu rotasyonlu kadro olacak. Kayseri müsabakasına sadece 2 antrenmanla çıkacak kaplanlarda Issam Chabeke, Arturo Mina, Pereira ve Sincere Seth sezonu kapatırken, teknik direktör Erol Bulut genç ve yedek takviyeli bir kadroyla sahaya çıkacak. Doria, Rahman Buğra, Mustafa ve Barazite gibi isimlerin ilk 11’e alt yapı takviyeli genç isimlerin de 21 kişilik maç kadrosuna girmesi bekleniyor.

Malatya için iftar vaktine denk gelen karşılaşmanın son bölümlerinde (19.40) oruç ibadetini gerçekleştirenlerden dolayı tribünlerde kumanya dağıtılacak. Kulübün yöneticisi ve sponsoru olan Sait Aybak, maça giriş yapan futbolseverlere ücretsiz iftariyelik verecek. Öte yandan karşılaşmanın mesai çıkışı ve iftar vaktine denk gelmesi nedeniyle biletlere ilginin beklenenden az olduğu ortaya çıktı. Şu ana kadar 3500 bilet satılırken, bu rakamın maç saatine kadar 4,500’e ulaşması bekleniyor. Yeni Malatyaspor – Kayserispor karşılaşması biletleri 5 ile 10 lira arasında satılıyor.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 18.05.2018 12:23
Anahtar Kelimeler:
KayserisporSon MaçYenimalatya Spor
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