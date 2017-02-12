Geçen hafta yapılan müsabakalar sonucunda Anadolu Ateşi Kulübü olarak gençler kategorisinde şampiyon olan ve 2.lige çıkan Malatya Hokey Kulübü, şimdi de Malatya Hokey Kulübü olarak katılacağı 1.lig müsabakalarında şampiyonluk hedefliyor.

Hazırlıklarını Yeşiltepe Spor Salonu’nda sürdüren hokey takımında hedef şampiyonluk.

Malatya Hokey Kulübü Antrenörü Savaş Yılmaz İHA’ya yaptığı açıklamada, hedeflerinin Süper Lige çıkmak olduğunu belirterek çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini ifade etti.

“Sporcularımız oldukça hırlı ve istekli”

Başarıyı yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Yılmaz, “Geçen hafta Anadolu Ateşi Spor Kulübü katıldığı eleme müsabakalarında şampiyon olarak 2. Lige yükseldi. Bu başarıdan dolayı çok muyluyuz. Önümüzdeki hafta da 1. Ligde Malatya Hokey kulübümüz ile İnşallah şampiyon olup süper lige çıkmak için gayret elimizden geleni yapacağız. Sporcularımız oldukça hırlı ve istekli. Malatya’yı Alanya’da en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

İHA