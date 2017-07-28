28 Temmuz 2017 Cuma

UYANIK OLACAĞIZ!

Malatya grubunda 3 maç var!

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1.eleme turu, 110 kulübün katılımıyla, 12-17 Temmuz tarihlerinde 25 grupta oynanan müsabakalar tamamlandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:42
Malatya grubunda 3 maç var!

 Şampiyonanın 2.eleme turu, 25 grubun birincileri ile en iyi puan ve averaja sahip 7 ikinci olmak üzere toplam 32 takımın katılımı ile oynanacak. Malatya grup merkezinde müsabakalar 30 Temmuz ile 1 Ağustos arası oynanacak. 2. eleme turu müsabakaları tarafsız sahalarda 30 Temmuz tarihinde yapılacak.  Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 1 gün dinlendikten sonra aynı merkezde 3. eleme  turu müsabakalarını oynayacak ve Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8 takım arasına girmeye çalışacak. 2. ve 3. eleme turu karşılaşmaları ile final müsabakaları tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Müsabakalar 35'er dakikadan 2 devre şeklinde yapılacak. Müsabakaların eşitlikle sonuçlanması halinde 10'ar dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda seri penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımların belirlenmesini sağlayacak.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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