Şampiyonanın 2.eleme turu, 25 grubun birincileri ile en iyi puan ve averaja sahip 7 ikinci olmak üzere toplam 32 takımın katılımı ile oynanacak. Malatya grup merkezinde müsabakalar 30 Temmuz ile 1 Ağustos arası oynanacak. 2. eleme turu müsabakaları tarafsız sahalarda 30 Temmuz tarihinde yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 1 gün dinlendikten sonra aynı merkezde 3. eleme turu müsabakalarını oynayacak ve Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8 takım arasına girmeye çalışacak. 2. ve 3. eleme turu karşılaşmaları ile final müsabakaları tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Müsabakalar 35'er dakikadan 2 devre şeklinde yapılacak. Müsabakaların eşitlikle sonuçlanması halinde 10'ar dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda seri penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımların belirlenmesini sağlayacak.

FATİH AVCI