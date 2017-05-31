4 takımlı 5 grup ve 3 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 6 grupta tek devreli lig usulünde gerçekleştirilen müsabakalar, Ankara, Erzurum, Kocaeli, Malatya ve Nevşehir illerinde düzenlendi. Malatya Yeşiltepe Spor Salonu’nda oynanan müsabakalara Alesta Gençlik Spor, Eskişehir Yeni Kent Spor, Bingöl Gençlik Spor ve Karsspor takımları katıldı. 3 gün süren müsabakalar sonucu Kars ve Bingöl temsilcileri 2. Eleme Turu’na yükseldi.

2. ELEME TURU 2 FARKLI MERKEZDE OYNANACAK

24-26 Mayıs tarihlerinde oynanan 1. Eleme Turu grup müsabakaları sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Bingöl Gençlik Spor, Alesta Gençlik Spor, Arnavutköy Belediye Spor, Diyarbakır Ali Paşa Spor, Adana Seyhan Belediye Spor, Erdoğdu Spor, Kumbağ, Ovacık Gençlik Spor, Hankendi Belediye Spor, Birlik Gençlik Spor, Osmanlı Spor ve Yakutiye Spor ile eleme turunun en iyi dört üçüncü takımı olan Kars Spor, Güzelbahçe Belediye Spor, Palandöken Belediye Spor ve Karasu Kültür Gençlik Spor kulüpleri 2. eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı. 2016-17 sezonu Futsal Ligi 2. Eleme Turu; 2 farklı merkezde, 4-7 Haziran ve 5-8 Haziran 2017 tarihlerinde, 4 grupta, tek devreli lig usulünde oynanacak.







FATİH AVCI