ZAMAN ALEYHTE İŞLİYOR!

Fanatik gazetesi spor yorumcusu Serkan Akcan, Adem Büyük’ün Beşitaş’ı kilitlediğinin altını çizdi. Akcan, “Adem, 60 dakika Q7’nin kabusu oldu. Gönül ile Quaresma’nın arasına girerek Beşiktaş’ın sağ kanadını tıkadı. Erol Bulut’un amacı sağı kilitlenen Beşiktaş’ı merkeze sürmek ve orada 6 oyuncuyla baskı yapmaktı. Bunu maçın genelinde başardılar. Tolgay’ın oyuna yön vermesine engel olunca ters kanattaki Babel de topa ve pozisyonlara uzak kaldı. Beşiktaş gibi topa yatkın bir takımı bu kadar etkisiz hale getirmek önemli bir taktik başarı doğrusu. Topla o kadar etkisiz oynattılar ki Beşiktaş’ı yüzde 70’leri aşan topa sahip olma oranı önemsiz bir detaya dönüştü. Futboldan rakip kaleyi ve golü kaldırırsan Beşiktaş’ın oyunu iyi görülebilir ama diğer türlü lig akıyor ve zaman aleyhine işliyor.” İfadelerine yer verdi.

YAKIŞAN TEK ŞEY…

Spor yazarı Yemen Ekşioğlu, Porto maçındaki Beşiktaş’tan Malatya’da eser kalmadığını söyledi. Ekşioğu, “Avrupa’daki bu başarıdan sonra yakışmadı. Yakışan güzel bir şey vardı, o da Malatya’nın maçtan önce Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısından dolayı Beşiktaş’a tebrik pankartıyla sahaya çıkması. Son dakikadaki Pepe’nin sakatlığı, Şenol Güneş’i defansın ortasına Necip ve Mitrovic’i yerleştirmesine neden oldu. Bu iki oyuncu yan yana hiç oynamamışlardı.” dedi.

“BEŞİKTAŞ MAÇ SEÇİYOR”

Spor yorumcusu eski futbolcu Rıdvan Dilmen ise, 0-0 biten karşılaşmada Beşiktaş'ın gol atamamasına şaşırdığını belirterek, siyah-beyazlıların maç seçiyor olabileceğini söyledi. Dilmen, “Malatya-Beşiktaş maçı klasik, pozisyonsuz, ortada geçen bir maç... İlk yarıda bir tane duran top oldu. İki takım da kazanmak için oynadı ama olmadı.” İfadelerine yer verdi.

“YENİLMEDİKLERİNE DUA ETSİNLER”

Yeni Malatyaspor’u tebrik Sabah gazetesi spor yazarı Ahmet Çakar, Beşiktaş’ın art arda mütevazı Anadolu takımlarına karşı puanlar kaybettiğine vurgu yaptı. Çakar, “Malatya'yı tebrik ediyoruz. Alanı çok iyi daralttılar, Beşiktaş'ı kilitlediler, oynatmadılar. Beşiktaş Tosic cezalıyken Pepe de ısınmada sakatlanmışken gol yemediklerine dua etsinler.” sözlerine yer verdi.

MAÇIN YILDIZI SADIK!

Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’ndan gol sesi çıkmamasını spor yorumcusu Ömer Üründül ise, “Maçın en ilginç yönü 90 dakika tek kale oynayan Beşiktaş'ın pozisyon bulamayışıydı. Bunda Beşiktaş'ın ofansif etkisizliğinin yanında Yeni Malatyaspor'un mükemmel alan savunması vardı. Sahanın bana göre yıldızı Sadık'tı. Bir de doğru taktik uygulatan Erol Bulut'un Adem'e tahammül etmesiydi... Bir de maçın başındaki Sadık'ın direkten dönen kafa vuruşu vardı. Sonuçta Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan kaybetti.” diyerek değerlendirdi.

ÇİLİNGİROĞLU’NDAN KÜSTAHÇA PAYLAŞIM!

Bu arada maçın ardından Kaya Çilingiroğlu’na ait olduğu iddia edilen twitter adresinde Yeni Malatyaspor ile ilgili bir paylaşımı sarı-kırmızılı camia tarafından sert tepki topladı. Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının 0-0 berabere bitmesinin ardından paylaşılan twitte, “Malatyaspor ve benzeri futbol anlayışı olan takımlar süper lige yakışmıyor!!!” ifadesinde bulundu. Twitter’da Çilingiroğlu’na tepkiler kısa sürede artması üzerine çirkin paylaşımın daha sonra silindiği görüldü. Öte yandan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu küstahça paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden, “MALATYA ismini kullanmanızda sizin ağzınıza yakışmıyor. Yakışanlar ile uğraşın” ifadelerini paylaşarak yanıt verdi.

HABER MERKEZİ