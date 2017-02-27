



Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yeni Malatyaspor, dün akşam İstanbul’da Altınordu ile karşı karşıya geldi. İnönü Stadı’nın bakımda, yeni sahasının inşa aşamasında olduğu için iç saha maçını ikinci kez Vodafone Arena Stadı’nda oynayan sarı kırmızılılar, Denizlispor’un ardından Altınordu’yu da Beşiktaş stadının çimlerine gömmeyi başardı.

TRİBÜNDE BAKAN DESTEĞİ!

Yeni Malatyaspor – Altınordu müsabakasını yaklaşık 12 bin dolayında Malatyalı futbolsever tribünlerde seyrederken, 3 bin Malatyalı dışarıda kaldı. Karşılaşmayı Malatyalı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, iş adamları ve STK temsilcileri VİP tribününden takip etti. Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları gerekçesiyle Ahmet Aras, Pereira ve Mehmet Sak 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Konuk takımda ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, tecrübeli oyuncu Hasan Kabze, genç futbolcular Onur, Abdulkadir tehlikeli oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR...

17.DAKİKA: Sedat Ağçay’ın getirdiği top sağ çizgide Caner’in önünde kaldı. Son çizgiye inip ortasını yapan bu oyuncu topu Murat’la buluşturdu. Murat’ın şutun da savunma araya girdi. Meşin yuvarlak kornere çıktı.

29. DAKİKA: Maçın en net fırsatını konuk takım kaçırdı. Kendi atak yönüne göre sağ dan Abdulkadir’in içeri ortaladığı top Onur ile buluştu. Bu oyuncunun şık kafa vuruşu uzak direk dibinden dışarı çıktı.

35. DAKİKA: Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sağ önden topu çalımlarla içeri getiren Ayite ortasını kale alanı çizgisi üzerine yaptı. Müsait pozisyonundaki Eren Tozlu topu ıskalayınca Yeni Malatyaspor net bir gol pozisyonundan oldu.

50. DAKİKA: Altınordu Hasan Kabze ile geliştirdiği atakla tehlike yarattı. Abdulkadir’in hafif çaprazdan içeri ortasını Ertaç güçlükle uzaklaştırdı. Kısa düşen top karambol oluşturdu. Boşta kalan topa Okan vurdu. Savunma araya girdi tehlikeyi önledi.

55. DAKİKA: Ayite’nin sağdan içeri ortasında Eren Tozlu kafayla hamle yaptı, topu ıskaladı. Uzak köşede topu biraz daha içeri gönderen Ferhat’ın ortasında Dialiba kafayla vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

59. DAKİKA: Murat Yıldırım’ın ortasında top Altınordu savunmasından sekti, penaltı noktası üzerinde top Dialiba’nın önünde kaldı. Yerden köşeye sert bir şut çıkartan siyahi oyuncu topu filelerle buluşturdu, Yeni Malatyaspor’u 1 – 0 öne geçirdi.

88. DAKİKA: Yeni Malatyaspor oyunda sonradan giren Sunday Mba ile net bir fırsattan yararlanamadı. Siyahi oyuncu hafif çaprazdan topla içeri girdi. Uazak köşeye plase yapan Mba’nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

Maçın hakemi Süleyman Abay oyuna 5 dakika süre ekledi.

90+3. DAKİKA: Yeni Malatyaspor’u rahatlatan gol maçın kahramanından geldi. Genç oyuncu Mba’nın pasıyla rakiplerinden sıyrılarak, önünü boşlattı. Kaleyi ceza sahası dışından karşısına alan Murat sert bir vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 2 – 0’a taşıdı.

FATİH AVCI