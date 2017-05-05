05 Mayıs 2017 Cuma

Malatya futbolunun tepesindeki isim Ahmet Çakır BUSABAH’a konuştu: “Yılların emeğini çöpe atacak değiliz”

Bandırmaspor’a 5 – 0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Yeni Malatyaspor’a ve yakaladığı Süper Lig havasını son maçtan sonra kaybetmeye başlayan spor camiasına altın öğütler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Başkanı Ahmet Çakır’dan geldi. Camianın yıllardır beklediği Süper Lig özlemini ve son günlerde verilen tepkileri çok iyi anlayabildiğini belirten Çakır, “Adana Demir maçında takımın yanında olacağım. Şu an her Malatyalı’ya düşen kızmak küsmek değil, son 3 maçta takımına destek olmaktır”

05 Mayıs 2017 Cuma 11:54
Malatya futbolunun tepesindeki isim Ahmet Çakır BUSABAH’a konuştu: “Yılların emeğini çöpe atacak değiliz”

  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Başkanı Ahmet Çakır, Bandırmaspor maçıyla birlikte şampiyonluk havasından uzaklaşan camiaya uyarılarda bulunarak, tüm Malatyalıları yeniden bir ve beraber olmaya davet etti. Taraftarın tepkisini, takımın form düşüklüğünü ve kalan 3 haftadaki şampiyonluk yarışını yorumlayan başkan Çakır, Yeni Malatyaspor’un bu noktaya gelmesini yılların emekleri olarak nitelendirdi.

“İNİŞLER ÇIKIŞLAR HER ZAMAN OLUR”
  İlk olarak Bandırmaspor mağlubiyetini değerlendiren Çakır, “İnanın biz de büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Her şeyden önce böyle bir skor beklemiyorduk. Ama bu demek değil ki yıkıldık, pes ettik. Nihayetinde bu tür durumlar futbolun bir parçası. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ligdeki bu sezonki inişli çıkışlı durumları ortada. Biz bir an önce bu türbülanstan çıkmalıyız.” Dedi.

“TEPKİ VERME ZAMANI DEĞİL, DAHA ÇOK KENETLENME ZAMANI”
  Yeni Malatyaspor’un bu günlere kolay gelmediğini belirten Çakır, “Köklü bir takımın oluşması, şehrin takımı sahiplenmesi çok zaman aldı. Bu noktaya gelene kadar yılların emeği geçti. Şimdi kalkıp bir maçla her şeyi çöpe atacak değiliz. Spor camiamız, taraftarımız ciddi destek verdi. Genel manada ekonomik olmasa da şehir büyük bir destek verdi. Taraftar bugüne kadar mağlubiyetlerin kötü sonuçların arkasında durmayı bildi. Gönül isterdi ki Bandırma maçı böyle geçmesin ama bu takım bizim takımız. Şu an kenetlenmemiz gereken en önemli virajdayız. Şimdi verilen tepkileri görüyoruz üzülüyoruz. Çünkü bunların zamanı değil. Takımızı eksikler üzerinden değil artılar üzerinden incelemek lazım.” diye konuştu.

“ADANA DEMİR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAĞIM”
  Kalan maçlarda takıma güvendiğini aktaran Çakır, Adana Demir maçında tribünde olacağını ve bu işi sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi. Çakır, “Adana Demir ve Bolu maçından ümitliyim. Önemli olan takıma olumlu destek vermek inşallah şampiyon olan takım biz oluruz. Şu an hocaya, futbolculara ve yönetime moral vermemiz lazım. Bakın 100 milyonun üzerinde bir yatırımla yeni bir stada sahibiz. Buraya Süper Lig takımı yakışır, bunun bilincinde olmamız lazım. Adana Demir maçında ben tribünde olacağım. Ben bu takımın en zor maçları bile alacak güçte olduğunu düşünüyorum. Şimdi kızma, bozma, üzülme zamanı değil, başımızı camia ve şehir olarak kaldırıp 2 puanlık avantajımızı göz önünde bulundurarak şampiyonluğa yeniden odaklanma zamanı.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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