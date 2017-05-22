Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sarı kırmızılı takımın Süper Lig’e çıkmasını ve geride bıraktıkları 34 haftalık periyodu değerlendirdi. “Bir şehrin rüyası gerçek oldu” diyen Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de çok zor bir sezonun kendilerini beklendiğini ifade etti.

“LİDERLİK BASKISI SON HAFTALARDA STRESE DÖNDÜ”

Son haftalarda büyük bir baskı ve stres yaşadıklarını aktaran Gevrek, "Öncelikle bu başarıda herkesin emeği var. Bu başarı Malatya şehrinin başarısıdır. İyisiyle, kötüsüyle, acısı ve tatlısıyla koca bir sezonu geride bıraktık. Tabi gönül isterdi ki bütün maçları kazanalım ve şampiyon olarak çıkalım ama olmadı. Şunu kabul edelim, biz çok büyük bütçeli ve transfere büyük paralar harcamış takımlarla mücadele ettik. Bunu kabul etmek lazım ki önemli bir başarıdır. Sezonun büyük bir bölümünü lider olarak götürmenin de verdiği baskı, stres son haftalara doğru kendini iyice gösterdi. Teknik heyete, futbolculara, büyükşehir belediye başkanımıza, sayın bakanımıza, Ak Parti genel başkan yardımcımıza, CHP Genel Başkan Yardımcımıza ve milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

GELECEK YIL İLE İLGİLİ DEVAM MESAJI MI?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, vakit kaybetmeden önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaları gerektiğini de kaydederek devam etmeyi düşündüğünün mesajını verdi. "Şimdi daha zor bir ligdeyiz. Öncelikle bu ligde kalıcı bir kulüp olmalıyız. Bakın Gaziantepspor 27 yıl sonra küme düştü. Büyük kulüp olmakla, büyük transferler yapmak aynı şey değil. Biz dengeli, kurumsal ve profesyonel bir kulüp hüviyetini yakalarsak o zaman başarı da kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Bu noktada herkese büyük sorumluluklar düşüyor. İnşallah şehir olarak daha önemli başarılara imza atacağız" açıklamasında bulundu.

"YENİ TESİSLER TEMİNATIMIZ OLACAK"

Malatya’nın tesisleşme yönünden verimli bir dönem geçirdiğinin altını da çizen genç başkan, "Malatya futbolu adeta yeniden canlandı. Tabi burada şehrimizin yöneticilerinin futbola ve spora bakışları da önemli diye düşünüyorum. Yeni stadımız, yapılması planlanan yeni konaklama tesisimiz gibi hamleler Malatya futbolunun sigortası olacaktır. Biz de bu duvara nasıl daha fazla kiremit koyabiliriz bunun hesabını yapıyoruz. İnşallah hem tesisleri, hem de kurumsal yapısıyla örnek bir kulüp olacağız" değerlendirmesinde bulundu.







FATİH AVCI