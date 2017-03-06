TFF 1. Lig’de play off ve şampiyonluk hedefi olan iki iddialı takım Balıkesir Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın cezası nedeniyle karşılaşmayı stadın hemen dışında kurulan dev ekranda izleyen Balıkesir taraftarlarının sadece 2 bin 500 kadarı içeri girebildi. Misafir tribünlerde 300 kadar Malatyalı futbol sever tribündeki yerlerini aldı.

GOLCÜLERİN SAVAŞINDA KAZANAN ÇIKMADI

Balıkesirspor’da son iki haftada sakatlığı nedeniyle forma giymeyen sağ bek Okan Alkan, bu maçta kadroya alındı ancak maç eksiği nedeniyle yedek soyundu. Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları süren kaleci Vedat, Ferhat Kiraz, Pereira ile kart cezalısı Murat ve Caner Arıcı, 18 kişilik kadronun dışında kaldı. Bir dönem Balıkesirspor forması giyen stoper Yiğitcan Erdoğan ise yedek kulübesinde görev bekledi. Mücadelede, TFF 1'inci Lig'in golcülerini de karşı karşıya getirdi. Attığı 13 golle krallık yarışında Göztepeli Jahovic'i takip eden Christian Bekamenga ile 12 gollü Evkur Yeni Malatyaspor'lu Diabang Dialiba takımlarının galibiyetleri için olduğu kadar gol sayılarını arttırmak içinde oynadı.

KAPLAN BENCİLLİK KURBANI!

Şampiyonluk yarışında Göztepe, Eskişehir, Giresunspor ve Boluspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak, ilk 2 barajıyla arasındaki puan farkını 6’ya çıkarmak isteyen Yeni Malatyaspor, maçın henüz 14. dakikasında kalesinde golü gördü. 32. Dakikada Eren Tozlu ile bu gole cevap veren kaplanlar, ikinci yarıda Ayite ile 2 – 1 öne geçti. Bu dakikadan sonra Ayite, Mba, Ahmet Aras ve Dialiba ile sayısız gol pozisyonuna giren Yeni Malatyaspor atakların çoğunu bencilce golle sonuçlandıramayınca, ev sahibi takım beraberlik umudunu uzatmalara taşıdı. Şans bulduğu müsabakalarda saç baş yolduran Rahman Buğra Çağıran, ceza sahasında çaprazda yer alan rakibine gereksiz bir müdahalede bulununca maçın hakemi Kutluhan Bilgiç, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 90+5’te topun başına geçen İshak, kaleci Ertaç ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi, skora denge geldi. 2 – 2 Malatyaspor santra yaptıktan sonra oyun sona ererken, Yeni Malatyaspor hem yakın olduğu 3 puanı kaçırdı hem de rakipleri ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkarmak şansını kullanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

14. dakikada Nizamettin'in kullandığı kornerden gelen topa Abdulkadir yükseldi ve kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada ceza alanına ortalanan topa Dialiba vurdu, direkten dönen topu takip eden Eren kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-1

50. dakikada ceza alanı önünde topa sahip olan Dialiba Ayite’yi gördü. Ayite'nin uzaktan köşeye vuruşunda top ağalara gitti. 1-2

90+5. dakikada İshak Çakmak penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 2-2

FATİH AVCI