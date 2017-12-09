Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor seriyi 5 maça çıkardı. Kendi sahasında Göztepe'yi ağırlayan sarı kırmızılılar yediği 3 yan toptan golle rakibine 3 - 2 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor'un golleri Pereira ve Khalid'den geldi.
09 Aralık 2017 Cumartesi 16:05
Maçtan dakikalar 3. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Gouffran’ın şutunda Azubuike meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarttı. 7. dakikada Kosanovic’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna topa iyi yükselen Martins kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1 12. dakikada Rahman Buğra’nın ortasında topla buluşan Pereira'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 34. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Selçuk Şahin kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2 45. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Rotman, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3 61. dakikada Azubuike ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı. 63. dakikada Dening ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boutaib meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3 66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Azubuike'nin şutunda top dışarı gitti. 75. dakikada Turgut’un ceza sahasına ortasında Pereira'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 90. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Barazite'nin kafa vuruşu auta çıktı. Stat: Malatya Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Khalid Boutaib xx (Barazite dk. 70 x), Azubuike xx, Sadık xx, Turgut Doğan x (Eren dk. 80 ?), Cissokho x, Chebake xx (Sincere dk. 46 x), Mina xx, Rahman Buğra x, Dening xx Yedekler: Farnolle, Ferhat, Murat, Burak, Diallo Teknik Direktör: Erol Bulut Göztepe: Alberto Bastos xx, Leo xx, Rotman xx (Scarione dk. 68 x), Halil xxx, Andre de Castro xx, Selçuk xxx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Martins xxx, Gouffran xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 64 x), Jahovic xx (Ghilas dk. 80 ?) Yedekler: Günay, Emre Can, Elessa, Peybernes, Doğanay, Muhammed Enes, Tayfur Teknik Direktör: Tamer Tuna Goller: Martins (dk. 7), Selçuk Şahin (dk. 34), Rotman (dk. 45) (Göztepe), Pereira (dk. 13), Boutaib (dk. 63 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Sadık, Khalid Boutaib, (Denıng) (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer Şişmanoğlu, Alberto Bastos (Göztepe)
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