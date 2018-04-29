Malatya durdu hasret sürdü!

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez kazanan kaplanlar galibiyete yine hasret kaldı. Sahasında Akhisarspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor rakibi ile 0 - 0 berabere kalarak puanını 39 yaptı.