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Malatya durdu hasret sürdü!

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez kazanan kaplanlar galibiyete yine hasret kaldı. Sahasında Akhisarspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor rakibi ile 0 - 0 berabere kalarak puanını 39 yaptı.

Malatya durdu hasret sürdü!

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez kazanan kaplanlar galibiyete yine hasret kaldı. Sahasında Akhisarspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor rakibi ile 0 - 0 berabere kalarak puanını 39 yaptı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:20
Malatya durdu hasret sürdü!

10. dakikada Cehabake’nin ceza sahasına yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden Boutaib'ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı. 
19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutu az farkla auta gitti. 
27. dakikada kullanılan köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Pereira’nın yarım vole denemesinde top direğin yanından auta çıktı. 
34. dakikada sol kanattan Cissokho'nun sol kanattan ortasında topla buluşan Aytaç’ın şutunu kaleci kurtardı. 
74. dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Mina vuruşunda top defansa çarparak dışarı gitti. 
77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta çıktı. 
84. dakikada gelişen kontratakta kalecinin kalesinde olmadığını gören Seleznov aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı. 

Stat: Malatya 
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Pereira xx (Rahman Buğra dk. 79 x), Murat xx, Boutaib x (Gilberto dk. 68 x), Azubuike xx (Barazite dk. 87 ?), Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx Aytaç xx, Mina xx 
Yedekler: Ertaç, Doria, Eren, Berk, Dening, Diallo, Mustafa 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx (Soner dk. 82 ?), Muğdat xx (Hasan Ali dk. 90 ?), Costa xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mustafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan x (Larsson dk. 78 ?), Kadir Keleş xx 
Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Orhan 
Teknik Direktör: Okan Buruk 
Sarı kart: Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor) 

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 29.04.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
MAÇSONUCUYENİMALATYASPORAkhisarspor
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