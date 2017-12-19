Süper Lig’de 16. haftanın en önemli maçı Malatya’da oynandı. Dün saat 16.30’da başlayan mücadeleye lider olarak çıkan Galatasaray, bu sezon 4. deplasman mağlubiyetini Malatya’da alırken, liderlik koltuğunu 1 hafta aradan sonra Başakşehir’e devretti. Bu sezon son 5 haftada da kazanamayan, kendi evinde ise 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor tüm bu kötü seriye Galatasaray karşısında son verdi. Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray’dan 7 puan alan kaplanlar kendi sahasında 3 büyük takıma yenilmedi.

MAÇ ÖNCESİ HARİKA KOREOGRAFİ!

Malatya’daki maç öncesi güvenlik gerekçesiyle boş bırakılan koltuklar hariç tüm stat dolarken, karşılaşmayı 22.000 bin futbolsever tribünden takip etti. 90 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adil Gevrek maçı Nurettin Soykan Tesisleri’nde TV başında izlerken, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek protokol tribününde yer aldı. Malatyaspor taraftarları güney kale arkasında koreografi hazırlayarak “Kudüs Bizimdir” yazılı Mescidi Aksa pankartıyla beraber, sarı kırmızılı kartonlar açtı. Kendilerine ayrılan 1500 kişilik tribünde yer alan Galatasaray taraftarı maç öncesi Malatyaspor taraftarı ile birlikte “Kahrolsun İsrail, Kudüs Bizimdir” şeklinde sloganlar attı. Detaylar Sayfa 15’te...

VE MAÇ...

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Yeni Malatyaspor oldu. 2. dakikada Galatasaray defansının hatasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Azubuike şutunu çekti, meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.

ASİSİT CİSSOKHO, GOL PEREİRA

38. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Pereira'nın yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1 - 0

CİMBOM 5 DAKİKADA YIKILDI!

Golden sonra hızını kesmeyen Yeni Malatyaspor duran toptan tekili oldu. Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta top Sadık’ın önünde kaldı. Onun sert şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı. 43. dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2 - 0

İLK YARIDA MALATYA RÜZGARI!

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un müthiş oyunu ve 2 – 0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Galatasaray ilk devreyi pozisyonsuz kapattı.

KARAMBOLDEN FARK 1’E İNDİ!

74. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta top Gomis’ın önünde kaldı. Gomis’in vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Ndiaye’nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top direğe de çarparak ağlara gitti. 2-1

Karşılaşmanın hakemi maça 5 dakikalık uzatma ekledi. 90. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Ertaç tek hamlede topun sahibi oldu. Uzatmaların son dakikasında Muslera kalesini terk ederek Yeni Malatyaspor ceza sahasına geldi, ancak yan toplardan sonuç alamayan Galatasaray son düdükle birlikte 2 – 1’lik mağlubiyete razı oldu.

















FATİH AVCI