MALATYA DERBİSİ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak yaşadığı puan kayıplarıyla bu hedefinin çok gerisinde kalan Yeşilyurtspor Belediyespor ile ligde zor günler geçiren İnönü Üniversitesispor’u karşı karşıya getirecek müsabaka öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.



Geçen hafta sahasında 62 Pertekspor ile berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılan Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor maçının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde Yeşiltepe’de çalışan mavi beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.



İnönü Üniversitesispor’un puana ihtiyacı var

BAL’daki bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor’da ise derbinin hazırlıkları mutlak puan parolasıyla sürüyor. Futbolcu ödemelerinden kaynaklı sıkıntı nedeniyle sezon içerisinde teknik heyetini ve bir çok futbolcusunu kaybeden kırmızı beyazlılar, tamamen gençlerden oluşan kadrosuyla ligde kalma mücadelesi veriyor.



Yeşiltepe Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren İnönü Üniversitesi’nde Sportif Direktör Aziz Yiğit amaçlarının sahadan en kötü 1 puanla ayrılmak olduğunu söyledi. busabahmalatya.com