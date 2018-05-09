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Malatya'dan start verildi

‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin startı Malatya'da verildi.

Malatya'dan start verildi

‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin startı Malatya'da verildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:26
Malatya'dan start verildi


Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Malatya’da başladı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ve Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel Malatya Merkez Spor Salonunda başlayan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesini yerinde inceledi. 
7 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan proje İl ve ilçeler dahil, okullarda eğitim alan 3. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 12 bin kişi yetenek taramasına alınacak. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla Malatya merkez spor salonunda kurulan parkurda elektronik cihazlar ile akademisyenlerin denetiminde alanında uzman beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından ölçümler yapılıp, ölçüm sonuçları bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alındı. 
Değerlendirme sonucunda yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecektir. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sportif Yetenek TaramasıMalatya
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