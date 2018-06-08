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Malatya'dan Bodrumspor'a transfer

Futbola Battalgazi Belediyespor’da başladıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısına geçen, daha sonra profesyonel olarak Sivas 4 Eylülspor’da forma giyen Malatya doğumlu Seyit Ahmet Han, 2. Lig ekibi Bodrumspor’a transfer oldu. 

Malatya'dan Bodrumspor'a transfer

Futbola Battalgazi Belediyespor’da başladıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısına geçen, daha sonra profesyonel olarak Sivas 4 Eylülspor’da forma giyen Malatya doğumlu Seyit Ahmet Han, 2. Lig ekibi Bodrumspor’a transfer oldu. 

08 Haziran 2018 Cuma 16:05
Malatya'dan Bodrumspor'a transfer

Genç futbolcu 6 sezondur formasını giydiği Sivas 4 Eylül’de geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Deneyimli teknik adam Engin İpekoğlu’nun Bodrumspor’un başında geçmesiyle alınmasını istediği 23 yaşındaki Seyit Ahmet Han, yeşil-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. 
Seyit Ahmet Han, Bodrumspor’a 2 yıllık imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, oldukça mutlu olduğunu söyledi. 

“Memleketimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” 
Malatya’yı dışarıda en iyi şekilde temsil edeceğini belirten başarılı oyuncu, “Bugün burada olmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra Bodrumspor’un başarısı için ter dökeceğim. İnşallah bana inananları mahcup etmem. Tabi bir Malatyalı olarak şunu söylemek istiyorum, dışarıda memleketimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Eski kulübüm Sivas 4 Eylül’e teşekkür ediyorum. Buralarda olmamda büyük katkıları var. En büyük hedefim bir gün Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giymek” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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