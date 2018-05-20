Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816

Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaokullar Arası Mangala Turnuvası düzenlendi. Final yarışmasına katılan 106 öğrenci, önemli Etnosporlarımızdan olan Mangala oyununda kıyasıya rekabet etti. 

Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaokullar Arası Mangala Turnuvası düzenlendi. Final yarışmasına katılan 106 öğrenci, önemli Etnosporlarımızdan olan Mangala oyununda kıyasıya rekabet etti. 

20 Mayıs 2018 Pazar 15:25
Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi

Mangala Turnuvası Final programı, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlendi. Turnuvaya, 50 ortaokul ile Gençlik Spor Bakanlığına bağlı 1 Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi’nden 2’şer öğrencinin katıldığı belirtildi.

Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle “Geçmişin İzleriyle Geleceğin Değerleri” Projesi kapsamında düzenlenen turnuva, daha önce okulların kendi içerisinde eleme karşılaşmalarıyla başlamıştı. Yapılan elemeler sonucu her kurumdan final için 2 öğrenci belirlenmişti. Hakemler nezaretinde gerçekleştirilen final turunda, ilk 4’e girme başarısı gösteren öğrenciler belirlendi. “Göster Zekânı” sloganıyla düzenlenen final turu sonucunda derece yapan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Final turunda ilk 4’e giren öğrencilerin isimleri şöyle:

1. Mehmet Eren Hoca / Gençlik Merkezi, 2. Muhammet Emin Başyiğit / Hatunsuyu Ortaokulu, 3. Abdulbaki Aytekin / Gençlik Merkezi, 4. Zeynep Temuroğlu / Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMangala TurnuvasıFinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!
Yenimalatya Spor mali genel kurulunu gerçekleştirecek
Yenimalatya Spor mali genel kurulunu gerçekleştirecek

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim