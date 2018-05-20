Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816

Malatya'da Galatarasay'lı taraftarların şampiyonluk sevinci

Galatasaray’ın lig şampiyonluğu Malatya’da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. 

Malatya'da Galatarasay'lı taraftarların şampiyonluk sevinci

Galatasaray’ın lig şampiyonluğu Malatya’da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. 

20 Mayıs 2018 Pazar 11:34
Malatya'da Galatarasay'lı taraftarların şampiyonluk sevinci

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon olarak tamamlaması Malatya’da da coşkuyla kutlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Malatyalılar ellerinde Galatasaray bayrakları ile birlikte meydanlara indi. Soykan Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu doyasıya kutladı. 
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda bir çok taraftarda konvoy yaparak takımlarının şampiyonluğunu kutladılar. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaşampiyonlukGalatasarayKutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi
Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim