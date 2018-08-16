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Malatya'da Fenerbahçe maçı biletlerine büyük ilgi

Süper Lig’in 2. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarlar bilet satış noktasına akın etti.

Malatya'da Fenerbahçe maçı biletlerine büyük ilgi

Süper Lig’in 2. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarlar bilet satış noktasına akın etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:07
Malatya'da Fenerbahçe maçı biletlerine büyük ilgi

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılan Passolig biletlerini almak ve yeni kart sahibi olmak isteyen Malatyalı taraftarlar ise Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen taraftarlar arasında yurt dışından gelen gurbetçilerin yanı sıra başka illerden gelen vatandaşlar da yer aldı.

Yeni sezonun ilk iç saha müsabakasında takımını izlemek için Fenerbahçe müsabakasına gideceğini belirten bir taraftar, uzun kuyruktan şikayetçi olurken, merkezde başka Passolig satış noktalarının olması gerektiğini belirtti.

Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

"Batı Alt 80 TL, Batı Üst 60 TL, Doğu Alt 45 TL, Doğu Üst 40 TL, Güney Alt 30 TL, Güney Üst 20 TL, Kuzey Alt 30 TL, Kuzey Üst 20 TL, Misafir 26 TL." busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFenerbahçe MaçıBiletBüyük Ilgi
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