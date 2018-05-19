Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Malatya Valisi Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Malatya 1.Aağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzzettin Duman, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet İl Müdürü Ömer Urhal, Baro Başkanı Enver Han, askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, günün anlam ve önemini beliren konuşmasını gerçekleştirdi.

Fındıklı, konuşmasında, “19. Yüzyılda devletimiz birçok topraklarını kaybetmiş ve tabir caiz ise Anadolu ya sıkışmış durumda idi. Ancak düşman devletler hep birlikte yurdumuza dört bir tarafından sürekli saldırarak son vatan parçamız olan Anadolu dan da bizleri çıkartıp, tarih sahnesinden milletimizi silme gayretleri içerisine girmişlerdi. Ceddimiz şanlı Türk milleti ise tarihte örneğine ender rastlanacak bir kurtuluş mücadelesi destanını etnik, mezhepsel ve benzer tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yazdı. Bundan tam 99 yıl önce, tarih 19 Mayıs 1919 bu tarih, parolası “Hatt-ı Müdafaa Yoktur; Sath-ı Müdafaa Vardır. O Satıh Bütün Vatandır. Vatanın Her Karış Toprağı Vatandaş kanıyla sulanmadıkça Vatan terk olunamaz.” Diyen bir liderin Anadolu da topyekun bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul’dan Bandırma Gemisi ile Samsun’a ayak bastığı tarihtir" dedi.

15 Temmuz’da Türk milletinin muhteşem bir direniş örneği gösterdiğini dile getiren Fındıklı, bugün oynanan oyunların yıllar öncesiyle aynı olduğunu vurgulayarak, "Dün askerleri, topları, tüfekleri ile yurdumuzu işgal etmek isteyen bu alçak düşman milletler, bugün ise taktik değiştirerek bizzat gelmeyip, Taşeron hain terörist gruplarla iş birliği yapıp, onları destekleyerek eski davalarını hala sürdürmektedirler. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Daha 2016 yılı 15 Temmuzunda cennet vatanımıza ve milletimize kasteden yurt dışı mihraklar yerli iş birlikçi hain terör örgütü FETÖ ile beraber kalleşçe saldırıya geçmiş, ancak şanlı Türk milletinin muhteşem direnişi ve vatanına ölümüne sahip çıkma iradesi karşısında paramparça olmuştur. Yine bu gün Güneydoğu Anadolu topraklarımızda ve Suriye tarafında silahlı olarak cereyan eden operasyon ve savaş ortamı hepimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. Ama dikkat edelim kalleş düşman yine bizzat gelmeyip PKK, YPG, DAEŞ gibi çapulcularını kullanarak üzerimize gelmektedir. Kurtuluş savaşında dedelerimiz vatan uğruna nasıl canını seve seve feda etmişse, bugün torunları da onlara layık bir şekilde vatan uğruna hainlerle yürütülen bu savaşta şehadet şerbetini içmektedirler" şeklinde konuştu.

Filistin katliamına tepki

Fındıklı, İsrail’in Filistinlilere yönelik yürüttüğü katliama tepki göstererek, "İdrak ettiğimiz şu mübarek ramazan ayının henüz başında birkaç gün önce terörist İsrail devletinin Filistinli sivil kardeşlerimizin üzerine alçakça ateş açması sonucu 60’tan fazla kişinin ölmesine 3000’den fazla kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Kabul edilemez olan bu durum karşısında tüm ülkemiz ve milletimiz derin bir üzüntü duymuş ve Başbakanlığımızca 3 gün yas ilan edilmiştir. Bu bağlamda organizasyonunu üstlendiğimiz Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerimiz içerisindeki halk oyunları ve müzik sunumları iptal edilmiş olup, Kutlama etkinliğinde yalnızca sportif gösteri kısmı icra edilecektir” diye konuştu.