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Malatya cimbom'u yine yendi

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup oldu. 

Malatya cimbom'u yine yendi

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup oldu. 

28 Ekim 2018 Pazar 20:07
Malatya cimbom'u yine yendi

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı) 
53. dakikada altıpas içine indirilen topa Rodrigues dokundu top direğin dibinden dışarı çıktı. 
64. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Adem gole çevirdi. 2-0 
68. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Muğdat kafayla dokundu. Malatya defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarttı. 
73. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat’ın şutunu kaleci Farnolle çeldi. Dönen topa Ndiaye kafayla dokundu meşin yuvarlak dışarı çıktı. 
83. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Ahmet Çalık kafayla dokundu top üstten dışarı çıktı. 

Stat: Malatya Stadyumu 
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Guilherme xxx (Aleksic dk. 85 ?), Murat xxx, Boutaıb xx, Adem xxx, Sadık xxx, Pereira xx (Ahmet Ildız dk. 57 xx), Donald xxx (Muniru dk. 75 x), Murat Akça xx, Chebake xx, Erkan Kaş xxx 
Yedekler: Ertaç, Gökhan, Eren, Ahmed, Aleksic, Mustafa, Dia 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Rodrigues x, Selçuk xx, Belhanda x (Ahmet Çalık dk. 30 xx), Sinan x (Yunus dk. 74 x), Linnes x (Muğdat dk. 56 xx), Donk xx, Ndıaye xx, Ömer Bayram xx, Ozan Kabak xxx 
Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet Yılmaz, Atalay, Recep, Celil 
Teknik Direktör: Fatih Terim 
Goller: Donald (dk. 36), Adem (dk. 64 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor) 
Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Farnolle, Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor) 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Galatasaray
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