MALATYA ÇIKIŞ, GENÇLER RÖVANŞ PEŞİNDE

Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İlk yarıda Ankara'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Evindeki son maçta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, o karşılaşmaya iç sahada dört maçlık yenilmezlik serisiyle çıkmıştı. Kaplanlar, iki haftadır sahadan puansız ayrılıyor. Malatya temsilcisi, daha önce oynadığı 12 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı. Ligdeki son iki maçında altı gol yiyen sarı-kırmızılılar, ondan önceki toplam dokuz maçta kalesinde aynı sayıda gol görmüştü. Ligde dört maçtır galibiyete hasret olan Gençlerbirliği ise bu seriden önce oynadığı son dokuz maçta yenilgi yüzü görmemişti. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda sadece bir kez kazanabilen başkent temsilcisi tek galibiyetini ligin son sırasındaki Karabükspor karşısında aldı. Ayrıca Ankara ekibinin 2-0 kazandığı o maç, bu süreçte kalesinde gol görmediği tek dış saha karşılaşmasıydı.

KHALİD FAKTÖRÜ ÖN PLANDA

23 maçtır lehine penaltı düdüğü çalınmayan Gençlerbirliği, bu alanda ligin en uzun serisine sahip. Kırmızı siyahlılar, bu sezon sadece ligin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe maçında penaltı kullandı. Bu sezon ligde en fazla faul yapan takım Gençlerbirliği. Yeni Malatyaspor’a ise sadece Başakşehir ve Alanyaspor'dan daha fazla faul yaptı. Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son 14 golün sekizinde Khalid Boutaib'in direkt katkısı var (yedi gol, bir asist). Boutaib, ayrıca ligin ilk 26 haftalık bölümünde en fazla hava topu kazanan santrafor. Gençlerbirliği'nin ligde attığı son dört golün ikisinde Abdul Khalili'nin (bir gol ve bir asist) direkt katkısı var.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi