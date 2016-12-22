Malatya Büyükşehir voleybol takımı rakibini 3-0 mağlup etti
Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı sahasında Kayseri Melikgazi takımını 3-0 mağlup etti.
18 Aralık 2016 Pazar 18:27
Malatya Büyükşehir Belediyespor- Kayseri Melikgazi TVF Erkekler 1. Ligi B Grubu 12. hafta maçı Malatya Atatürk Spor Salonunda oynadı. Grubun iddiasız takımı Kayseri Melikgazi ile karşılaşan turuncu yeşilliler, maçı zorlanmadan 3-0 kazandı. Maçın ilk setini 25 - 11 önde kapatan turuncu yeşilliler, ikinci seti 25-14, 3.seti ise 25-16 önde kapattı. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyetle 9.sıraya yükseldi. Turuncu yeşilliler önümüzdeki hafta deplasmanda Giresun Bulancak takımıyla karşılaşacak.
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