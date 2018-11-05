11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadeleye iyi bağlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi ekip Haliliye Belediyespor, 25- 18, 25- 19 ve 25- 17’lik setlerle Malatya Büyükşehir Belediyespor’u 3- 0 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 10’a yükselten Haliliye ekibi, ligin de 7’nci sırasına yükseldi. Alınan galibiyetle moral bulan ev sahibi Haliliye, 1 günlük molanın ardından antrenman çalışmalarına devam edecek.

Haliliye Belediyespor, ligin 7’nci haftasında 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de Çorum deplasmanında Sungurlu Belediyespor ile karşılaşacak.