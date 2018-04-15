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Malatya Büyükşehir Ampute Süper Lige yükseldi

Ampute Futbol 1. Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, ligin 23. haftasında Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Takımı’nı 2-1 yenerek, Süper Lige yükseldi.Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan...

Malatya Büyükşehir Ampute Süper Lige yükseldi

Ampute Futbol 1. Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, ligin 23. haftasında Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Takımı’nı 2-1 yenerek, Süper Lige yükseldi.Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan...

15 Nisan 2018 Pazar 18:48
Malatya Büyükşehir Ampute Süper Lige yükseldi

Ampute Futbol 1. Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, ligin 23. haftasında Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Takımı’nı 2-1 yenerek, Süper Lige yükseldi.

Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Coşkun Genç, Ayhan İlhan, Fatih Çelik hakem triosu yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı Engin Büker, Ali Seydi Yardımcı, Cebrail Baştaş, Zülfücan Derinpınar, Mehmet Karakaş, Mehmet Bayat, İsmail Toydaş ile sahaya çıktı.

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Takımı ise Murat Olgun, Abdulkerim Kılıç, Mehmet Halil Altun, Dalmas Otieno, Muhammed Munga, Ümit Satış, Mahmut Toprak ile mücadele etti.

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Takımı, 19. dakikada Muhammed Munga’nın golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, 34. dakikada Mehmet Bayat’ın golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı’nda Ali Seydi Yardımcı 42. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek, takımın 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, Süper Lige çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmayı Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman’da izledi.
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