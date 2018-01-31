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Malatya Bayanlarspor işini zora soktu 

Kahramanmaraş’ta devem eden Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda ikinci maçına çıkan Malatya Bayanlarspor, Maraşgücü takımıyla 1-1 berabere kaldı. 

Malatya Bayanlarspor işini zora soktu 

Kahramanmaraş’ta devem eden Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda ikinci maçına çıkan Malatya Bayanlarspor, Maraşgücü takımıyla 1-1 berabere kaldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 17:00
Malatya Bayanlarspor işini zora soktu 

Oynadığı ilk maçta rakibi karşısında 3 puan alan Bayanlarspor, ikinci maçta güçlü rakibi Maraşgücü karşısında sonuca gitmekte zorlanınca, müsabaka eşitlikle sona erdi. 6. Grupta yer alan Malatya ekibi, aldığı sonuçla lider olma şansını diğer maçın sonucuna bırakırken, grupta Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor şampiyondan çekildiğini açıkladı. İki Maraş takımının oynayacağı maçın sonucuna göre lider olup olmayacağı belli olacak olan Bayanlarspor, beklediği sonucu alaz ise şampiyonaya veda edecek.
Bayanlarspor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor ile Maraşgücü arasındaki maçta Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor’un galibiyeti ya da beraberliğiyle tur atlayacak.
 

İHA

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Malatya BayanlarsporGenç Kızlar Türkiye ŞampiyonasıKahramanmaraş1-1 Berabere Kaldı
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