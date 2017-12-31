Malatya ekibi ilk yarının son maçında Ergani İlçe Stadı’nda karşılaştığı Makamspor’u farklı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Malatya ekibinin gollerini Burcu (2), Seda, Elanur, Gözde ve Gülşen kaydetti. Malatya Bayanlarspor aldığı bu galibiyetle ligin ilk yarısını 10 puanla kapattı.

Müsabakanın sonrasında değerlendirmelerde bulunan Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bugün Diyarbakır’da ilk yarının son maçını oynadık. Rakibimiz karşısında önemli bir galibiyete imza attık. Ligin ilk yarısını 10 puanla tamamlamak önemli bir olay. Biz hedefimize ulaşmak için engelleri tek tek aşarak gidiyoruz. Bu galibiyet de bizi adım adım hedefimize yaklaştıracak bir galibiyetti. İnşallah ligin ikinci yarısı bizim adımıza daha güzel geçer ve gruptan birinci takım olarak çıkarız” diye konuştu.

İHA