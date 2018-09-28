Malatya 5. sırada!

Süper Lig’de 2018/19 sezonu için kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) verdiği resmi kadrolar baz alındığında en genç takım Bursaspor oldu. Ligin en yaşlı kadrosu ise Başakşehir’de. İstanbul ekibinin 28 kişilik kadrosunun yaş ortalaması 28.10’dan oluşurken, ligin en yaşlı ikinci takımı ise 28.28’lik yaş ortalamasıyla Akhisarspor. En yaşlı oyuncu ise Başakşehir’den. Uzun yıllardır ter döken 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Süper Lig’in en yaşlı oyuncusu oldu. Yeni Malatyaspor ise en genç beşinci takım olarak listedeki yerini aldı. Bu sezon kadrosunda 24 oyuncuyu barındıran sarı-kırmızılı takımda en genç oyuncu 19 yaşındaki kaleci Abdulsamet Damlu, en yaşlı oyuncu ise 34 yaşındaki Fabien Farnolle oldu. Kulüplerin yaş ortalamaları şöyle; Bursaspor (24.62), Kasımpaşa (24.68), Rizespor (25.39), Galatasaray (25.60), Yeni Malatyaspor (25.96), Göztepe (26.39), BŞB Erzurumspor (26.64), Trabzonspor (26.70), Atiker Konyaspor (26.89), Kayserispor (26.96), Sivasspor (27.14), Fenerbahçe (27.14), Beşiktaş (27.48), Alanyaspor (27.60), Antalyaspor (27.71), MKE Ankaragücü (27.85), Akhisarspor (28.28), Başakşehir (28.10).