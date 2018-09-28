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Malatya 5. sırada!

Süper Lig ekiplerinin TFF'ye verdiği son kadro listesine göre en genç takım Bursaspor olurken, en yaşlı takım ise Başakşehir oldu. Ligin en genç ve yaşlı oyuncusu da yine paralel olarak bu iki takımdan çıktı. Yeni Malatyaspor ise en genç beşinci takım olarak listedeki yerini aldı.

Malatya 5. sırada!

Süper Lig ekiplerinin TFF'ye verdiği son kadro listesine göre en genç takım Bursaspor olurken, en yaşlı takım ise Başakşehir oldu. Ligin en genç ve yaşlı oyuncusu da yine paralel olarak bu iki takımdan çıktı. Yeni Malatyaspor ise en genç beşinci takım olarak listedeki yerini aldı.

28 Eylül 2018 Cuma 11:45
Malatya 5. sırada!

Süper Lig’de 2018/19 sezonu için kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) verdiği resmi kadrolar baz alındığında en genç takım Bursaspor oldu. Ligin en yaşlı kadrosu ise Başakşehir’de. İstanbul ekibinin 28 kişilik kadrosunun yaş ortalaması 28.10’dan oluşurken, ligin en yaşlı ikinci takımı ise 28.28’lik yaş ortalamasıyla Akhisarspor. En yaşlı oyuncu ise Başakşehir’den. Uzun yıllardır ter döken 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Süper Lig’in en yaşlı oyuncusu oldu. Yeni Malatyaspor ise en genç beşinci takım olarak listedeki yerini aldı. Bu sezon kadrosunda 24 oyuncuyu barındıran sarı-kırmızılı takımda en genç oyuncu 19 yaşındaki kaleci Abdulsamet Damlu, en yaşlı oyuncu ise 34 yaşındaki Fabien Farnolle oldu. Kulüplerin yaş ortalamaları şöyle; Bursaspor (24.62), Kasımpaşa (24.68), Rizespor (25.39), Galatasaray (25.60), Yeni Malatyaspor (25.96), Göztepe (26.39), BŞB Erzurumspor (26.64), Trabzonspor (26.70), Atiker Konyaspor (26.89), Kayserispor (26.96), Sivasspor (27.14), Fenerbahçe (27.14), Beşiktaş (27.48), Alanyaspor (27.60), Antalyaspor (27.71), MKE Ankaragücü (27.85), Akhisarspor (28.28), Başakşehir (28.10).

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporBursasporBaşakşehir
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