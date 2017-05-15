Bu sezon TFF 1. Lig’de geride kalan 33 haftanın 26’sını lider olarak geride bırakan Yeni Malatyaspor mutlu sona kendi sahasında ulaştı. Dün TFF 1. Lig’in 33. Haftasında Boluspor ile İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar,maçtan 1-1’lik skorla berabere ayrılarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden temsilcimizin bu başarısı, Malatya’da zafer gibi kutlandı. İnönü Stadı uzun yıllar sonra 10.500 kişi ile tam kapasite doldu. Protokol tribününde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı İnönü Stadı’ndaki yerini aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Malatya caddeleri karnaval alanına döndü. Sarı kırmızılı forma ve bayraklarla meydanları dolduran coşkulu taraftarlar takım otobüsüne eşlik ederek stattan sonra şehirde de şampiyonluk turu attı.

Malatya şehrinin Süper Lig’e yükselmesi tarihte 3. kez yerini aldı. 1983 – 1984’te namağlup olarak Avrupa’da bir ilk gerçekleştiren kaplanlar, 2000-2001 sezonunda Anlatya’da play off’tan Süper Lig biletini alan takım olmuştu. Yine tam 11 yıl sonra bu kez yenilenen adıyla Süper Lig’e çıkan Yeni Malatyaspor, Malatyalıların yüzünü güldürdü, Türkiye’nin en üst ligine girmeyi başardı. Şehrine ve takımına son 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşatan kulüp başkanı Adil Gevrek, tarihe geçerken Malatyalı bakan Bülent Tüfenkci: Şampiyonluk Malatya’mıza çok yakıştı, bütün şehrimize hayırlı olsun. Bu zaferi fazlasıyla hak ettik, Malatyalılar en güzel şekilde kutlamalı, sporda, ticarette, ekonomide hak ettiğimiz yerlere bir bir geliyoruz” dedi.













FATİH AVCI