15 Mayıs 2017 Pazartesi

Malatya 3. kez Süper Lig’de

TFF 1. Lig’de bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak sezon başından beri liderliği kimseye bırakmayan Yeni Malatyaspor, 33. hafta itibariyle Süper Lig’e yükseldi. Tarihinde 1983 – 1984, 2000 - 2001 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Malatya, dün ligde bitime 1 hafta kala Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Sivasspor ile birlikte Süper Lig’e çıktı. Yeni Malatyaspor bu başarısı adeta şehirde bayram havası yarattı. Stat önünde, Kışla Caddesi’nde, Kapalı Çarşı üzerinde, Yeni Camii Meydanı’nda, Kernek’te, Kanalboyu’nda kutlamalar sabahlara kadar sürdü.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:18
Malatya 3. kez Süper Lig’de

  Bu sezon TFF 1. Lig’de geride kalan 33 haftanın 26’sını lider olarak geride bırakan Yeni Malatyaspor mutlu sona kendi sahasında ulaştı. Dün TFF 1. Lig’in 33. Haftasında Boluspor ile İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar,maçtan 1-1’lik skorla berabere ayrılarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden temsilcimizin bu başarısı, Malatya’da zafer gibi kutlandı. İnönü Stadı uzun yıllar sonra 10.500 kişi ile tam kapasite doldu. Protokol tribününde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı İnönü Stadı’ndaki yerini aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Malatya caddeleri karnaval alanına döndü. Sarı kırmızılı forma ve bayraklarla meydanları dolduran coşkulu taraftarlar takım otobüsüne eşlik ederek stattan sonra şehirde de şampiyonluk turu attı.

Malatya şehrinin Süper Lig’e yükselmesi tarihte 3. kez yerini aldı. 1983 – 1984’te namağlup olarak Avrupa’da bir ilk gerçekleştiren kaplanlar, 2000-2001 sezonunda Anlatya’da play off’tan Süper Lig biletini alan takım olmuştu. Yine tam 11 yıl sonra bu kez yenilenen adıyla Süper Lig’e çıkan Yeni Malatyaspor, Malatyalıların yüzünü güldürdü, Türkiye’nin en üst ligine girmeyi başardı. Şehrine ve takımına son 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşatan kulüp başkanı Adil Gevrek, tarihe geçerken Malatyalı bakan Bülent Tüfenkci: Şampiyonluk Malatya’mıza çok yakıştı, bütün şehrimize hayırlı olsun. Bu zaferi fazlasıyla hak ettik, Malatyalılar en güzel şekilde kutlamalı, sporda, ticarette, ekonomide hak ettiğimiz yerlere bir bir geliyoruz” dedi.






FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya