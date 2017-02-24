Malatya’daki amatör spor camiasının yıllardır Yeşiltepe’ye yapılmasını istediği “Amatör Evi” projesi hala yer, ödenek ve yüklenici kurum gibi kısır tartışmaların ortasında kalırken, komşu şehir Elazığ projeyi hayata geçirmek için Cumhurbaşkanından söz aldı. Elazığ'da kurulması planlanan spor kamuoyu ile taban birliklerini bir araya getirecek "Amatör Evi" projesi onaylandı.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından takibi gerçekleştirilen ve kentte sporun gelişimine katkılar sağlaması planlanan "Amatör Evi" projesi onaylandı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldikleri ilk günden beri en büyük projelerinden biri olarak gördükleri "Amatör Evi" spor kompleksinin tamamlanmasıyla, taban birliklerinin ve spor kamuoyunun tek çatı altında birleşeceğini söyledi.

Hayalini gerçekleştirdikleri projenin onaylanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Şerifoğulları, "Elazığ son yıllarda amatör spor branşlarında ciddi atılımlar içinde. Bunun için de bu proje artık şehrin sportif açıdan zirveye ulaşması adına çok daha önemli bir hal alıyordu. Milletvekillerimiz yeni stadyum konusunda nihai sonuca ulaşmış ve Cumhurbaşkanımız tarafından ilk müjdeli haber geçtiğimiz günlerde verilmişti. Şimdi en az yeni stadyum kadar önemli olan bu projenin müjdesini veriyoruz" dedi.

Onaylanan projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların kısa süre içerisinde başlanacağını da aktaran Şerifoğulları, Gençlik Merkezi yanında yakın zamanda hizmete girmesini planladıkları Amatör evinin yeni bir kimlik ve imajı ile daha büyük başarılar yakalanacağını kaydetti.

FATİH AVCI