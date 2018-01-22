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“MALATYA 1 PUANDAN FAZLASINI HAK ETTİ”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Yeni Malatyaspor'un 1 puandan fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Bizim için 1 puan iyiydi. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık ama şu da bir gerçek futbolda yenemiyorsan, yenilmeyeceksin" dedi.

“MALATYA 1 PUANDAN FAZLASINI HAK ETTİ”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Yeni Malatyaspor'un 1 puandan fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Bizim için 1 puan iyiydi. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık ama şu da bir gerçek futbolda yenemiyorsan, yenilmeyeceksin" dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 14:53
“MALATYA 1 PUANDAN FAZLASINI HAK ETTİ”

Osmanlıspor, Süper Lig'in 18. haftasında evinde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, kendi sahalarında kazanmak istediklerini ancak berabere kalarak 1 puan aldıklarını söyledi. Kaleci Karcemarskas'ın ilk yarıdaki kurtarışlarıyla kendilerini maçta tuttuğunu belirten Buz, "Yeni Malatyaspor'un penaltı pozisyonu, arkasından da bir iki net pozisyon vardı. Biz istediğimiz oyunu sergileyemedik. Birkaç gün önce burada Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun sergilemiştik. Özellikle birinci devre bunu sahaya yansıtamadık" diye konuştu.

"YENİ MALATYASPOR'U KUTLUYORUM"

Buz, ikinci yarıda ise futbolcularının oyunu daha iyi forse ettiğini ifade ederek, "İki tane pozisyonumuz da var. Baktığınız zaman Serdar'ın direkten dönen şutu, Musa'nın bir pozisyonu var. İkinci devre kontrolü daha üzerimize aldık. Yeni Malatyaspor'un 1 puandan fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Bizim için 1 puan iyiydi. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık ama şu da bir gerçek futbolda yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Yeni Malatyaspor'u da kutluyorum. Şimdi önümüzdeki müsabakalara bakacağız" şeklinde konuştu.

"UMAR BİZİ DE SİNİRLENDİRDİ"

Maçın son dakikalarında Umar ile Musa Çağıran arasındaki gerginliği değerlendiren Buz, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz o pozisyonda Umar'ın topukla oynaması bizi de biraz sinirlendirdi. Çünkü orada kaybettiğimiz bir topla golü de yiyebilirsiniz. Orada kesinlikle lakayt bir şekilde bu olmamalıydı. Biz de kızdık. Musa üçüncü kaptan o da kızabilir. Şimdi Umar genç arkadaşımız. Orada cevap vermeyecek. Hata yaptıysan 'tamam' diyeceksin olay kapanacak. Aile içerisinde olan şeyler. Öyle büyütülecek bir olay değil. İçeride de konuştuk. Kesinlikle bir forvet takviyesi istiyorum. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Yönetimimizle istişare içerisindeyiz." (İHA)

İHA

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OsmanlısporEvkur Yeni MalatyasporBusabahmalatya.comMalatya
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