Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120845
ALTIN
163.372
DOLAR
3.7867
STERLİN
5.3291
EURO
4.6834

 Malatya 1. Amatör Küme’de haftanın görünümü 

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 9. haftasında yine birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. 

 Malatya 1. Amatör Küme’de haftanın görünümü 

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 9. haftasında yine birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
 Malatya 1. Amatör Küme’de haftanın görünümü 

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 9. haftasında bir karşılaşmanın yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi ve 2 grubun lideri de haftayı kayıpsız geçti. Amatör futbolseverler oynanan toplam 6 karşılaşmada toplam 32 gol seyretti.


1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:
Sanayispor 3-5 Demirspor, Battalgazi Belediyespor 1-2 Pütürge Belediyespor, Hekimhan Belediyesi Girmana 3-1 1966 Malatya Gençlik, Kale Gençlerbirliği 1-4 Malatyaspor, Ataköyspor 4-0 Darendespor, Arguvan Belediyespor 8-0 Akçadağspor, Doğanşehir Belediyespor - Adafı Kartalspor maçı ertelendi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’9. Hafta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresunspor’a kiralık gitti 
Giresunspor’a kiralık gitti 
 Gevrek: "Fikret Orman’ı destekliyorum"
 Gevrek: "Fikret Orman’ı destekliyorum"
Malatya İdmanyurdu Kulübü’nde bayrak değişimi 
Malatya İdmanyurdu Kulübü’nde bayrak değişimi 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim