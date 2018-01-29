 Malatya 1. Amatör Küme’de haftanın görünümü 

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 9. haftasında bir karşılaşmanın yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi ve 2 grubun lideri de haftayı kayıpsız geçti. Amatör futbolseverler oynanan toplam 6 karşılaşmada toplam 32 gol seyretti.



1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Sanayispor 3-5 Demirspor, Battalgazi Belediyespor 1-2 Pütürge Belediyespor, Hekimhan Belediyesi Girmana 3-1 1966 Malatya Gençlik, Kale Gençlerbirliği 1-4 Malatyaspor, Ataköyspor 4-0 Darendespor, Arguvan Belediyespor 8-0 Akçadağspor, Doğanşehir Belediyespor - Adafı Kartalspor maçı ertelendi.

