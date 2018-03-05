 MALATYA 1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER FUTBOL LİGİ SONA ERDİ

Normal sezonun sona erdiği 1. Amatörde play-off bileti alan takımlar da belli oldu. Daha önce 3 takımın play-off bileti aldığı amatör kümede 4’üncü ve son play-off grubuna kalan takım Demirspor oldu. 1966 Malatya Gençlikspor’u 6-1 mağlup eden Demirspor, BAL Ligi için 4’lü play-off grubunda mücadele edecek.

1.Amatör Küme Büyükler Liginde daha önce Arguvan Belediyespor, Pütürge Belediyespor ve Ataköyspor takımları play-offu garantilemişlerdi.

1. Amatörde küme düşecek takımı da play-out maçı belirleyecek. Kale Gençlerbirliği ile Akçadağspor’un oynayacağı maç sonucunda yenilen takım 2. Amatör Kümeye düşecek.

1.Amatör Kümede son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sanayispor 3-2 Malatyaspor

Battalgazi 3-0 Kale Gençlerbirliği

Demirspor 6-1 1966 Malatya Gençlik,

Hekimhan BLD 0-0 Pütürge BLD

Ataköyspor 0-1 Orduzuspor

Akçadağspor 3-1 Darendespor

Arguvan Belediye 2-3 Adafı Kartal busabahmalatya.com