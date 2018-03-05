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 MALATYA 1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER FUTBOL LİGİ SONA ERDİ

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi hafta sonu oynanan son hafta maçlarıyla sona erdi.

 MALATYA 1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER FUTBOL LİGİ SONA ERDİ

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi hafta sonu oynanan son hafta maçlarıyla sona erdi.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 17:27
 MALATYA 1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER FUTBOL LİGİ SONA ERDİ

Normal sezonun sona erdiği 1. Amatörde play-off bileti alan takımlar da belli oldu. Daha önce 3 takımın play-off bileti aldığı amatör kümede 4’üncü ve son play-off grubuna kalan takım Demirspor oldu. 1966 Malatya Gençlikspor’u 6-1 mağlup eden Demirspor, BAL Ligi için 4’lü play-off grubunda mücadele edecek.

1.Amatör Küme Büyükler Liginde daha önce Arguvan Belediyespor, Pütürge Belediyespor ve Ataköyspor takımları play-offu garantilemişlerdi.

1. Amatörde küme düşecek takımı da play-out maçı belirleyecek. Kale Gençlerbirliği ile Akçadağspor’un oynayacağı maç sonucunda yenilen takım 2. Amatör Kümeye düşecek.

1.Amatör Kümede son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sanayispor 3-2 Malatyaspor

Battalgazi 3-0 Kale Gençlerbirliği

Demirspor 6-1 1966 Malatya Gençlik,

Hekimhan BLD 0-0 Pütürge BLD

Ataköyspor 0-1 Orduzuspor

Akçadağspor 3-1 Darendespor

Arguvan Belediye 2-3 Adafı Kartal   busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MaçMalatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi
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