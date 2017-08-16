Orduzu Pınarbaşı’ndaki bir halı sahada düzenlenen organizasyonun ilk maçının başlama vuruşunu yapan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, geçen yıl ilkini düzenledikleri mahalleler arası futbol turnuvasına bu yıl da devam ettiklerini söyledi.

12 MAHALLEDEN 100’ÜN ÜZERİNDE SPORCU KATILACAK

Hedeflerinin toplumdaki mahalle kültürüne katkı sunmak, farklı mahallelerde yaşayan insanlar arasındaki yardımlaşma ve kardeşlik köprülerini sağlamlaştırmak olduğunu hatırlatan Çobanoğlu, “ Yeşilyurt Kent Konseyi olarak gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sağlık alanlarındaki etkinliklerimize devam ediyoruz. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz mahalleler arası futbol turnuvamızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 12 mahalle takımından 100’ün üzerinde sporcunun katıldığı turnuvamız beş gün sürecek ve final maçının ardından şampiyon takım belli olacak. Turnuvanın ardından dereceye girecek takımlarımıza çeşitli ödüller vereceğiz. Turnuvaya katılan bütün takımlarımızın yöneticilerine, antrenörlerine ve futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Başta tüm projelerimize destek veren Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat olmak üzere, geçen yıl olduğu gibi bu yılda futbol organizasyonumuzun başarılı geçmesi için desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Centilmenlik ve dostluk içerisinde maçlar oynanmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonun amacı; gençlerimizin sportif etkinliklere katılımlarını artırmak, mahalleler arasındaki dostluk, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarını sağlamlaştırmak ve mahalle kültürünü yaşatmaktır. Ayrıca bu güzel organizasyon için çok yoğun çalışan Gençlik Meclisimizdeki kardeşlerime de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum ” diye konuştu.

MUHTARLAR TURNUVAYA İLGİDEN MEMNUN

Düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunan Sütlüce Mahalle Muhtarı Mustafa Çetin yaptığı açıklamada “Yeşilyurt Kent Konseyimizin düzenlediği bu futbol turnuvası fevkalade güzel olmuştur. Bizler çocuklarımızın ve gençlerimizin sevincine ortak olmak için buraya geldik. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi. Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, “Mahalleler arasındaki dostluğu, kardeşliği, centilmenliği sahaya yansıtma anlamında güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin hafızalarında bu maçlar vesilesiyle centilmenlik ve kardeşlik duyguları daha sağlam bir şekilde yer edinecek ve gençlerimizde spor kültürü oluşacaktır. Bu turnuvayı destek veren başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat olmak üzere Yeşilyurt Kent Konseyi yöneticilerine teşekkür ederim” diye konuştu.













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