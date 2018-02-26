MAHALLE MAÇINA DÖNDÜ!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un maç sonrası gündeminde karşılaşmanın son 15 dakikası vardı. Katıldığı basın toplantısında ilk olarak 3 puan almalarının önemine ve genel bir maç değerlendirmesine değinen Bulut daha sonra özeleştiride bulundu.

Bulut, “Kolay bir galibiyet gibi görünüyor ama öyle değil. Maçta elinden geleni yapan ve iyi pozisyonlara giren bir takım vardı. Bizim hedefimiz 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum. Skor 3-1 fakat kaçırdığım çok pozisyon var. Biraz kızdığım nokta son 15 dakikada maçın mahalle maçına dönmesi ve disiplini kaybetmemizdi. Buna hiç tahammül edecek bir teknik adam değilim. Skor ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi. Bunu soyunma odasında futbolcularıma belirttim. Sonuç olarak 3 puanı aldık ve alt sıralardan gittikçe uzaklaştık. Bundan sonraki haftalarda zorlu maçlar oynayacağız. Önümdeki maçları alıp iyice rahatlamak istiyoruz. Alabileceğimiz bütün puanları almaya çalışacağız. Ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz. Benim tahminim küme düşme barajının 38 puan olacağı yönde. Şuan da 31 puanımız var. Bu 7 puan daha alıp sonra puan kayıp edeceğiz anlamına gelmiyor. Biz yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Azubuike bu hafta formundan dolayı yedek kulübesindeydi. Elimizde 25 futbolcumuz var. Bütün oyuncularımız hazır olmak zorunda. Bir futbolcu 3 - 4 hafta oynamayabilir. Ama oyuna 5 dakika kala dahi girse elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Maça sonradan giren oyuncularımın sergiledikleri performanstan memnunum. Ama üzerlerine koymaları gerekiyor. İlerleyen haftalarda karşımızda daha güçlü rakipler olacak.” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com