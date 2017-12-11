Bu acı tabii. Ama bu 5 dakikayı nasıl değerlendirebilir, dış etkenler var mıydı yok muydu diye değerlendirebilir. Ben fazla adres göstermeyeceğim burada herkes o adresin nereye çıktığını görüyordur. Bu hafta ve geçen hafta bu belirleyicilerin çok önemli bir faktör olduğunu belirgin bir şekilde gördük” dedi. Yeni Malatyaspor’un son haftalarda hiç gol atmadan puan alan bir takım olduğunu ancak bugün 2 gol atıp puan kaybetmesinin enteresan olduğunu ifade eden Karslı, “Oyuncularımızı kutluyorum, 90 dakikaya kadar bu sonuca rağmen mücadele ettiler. Hakemler konusunda Malatyaspor’un nedense bir mağduriyeti var, bunu bu hafta genç bir arkadaşla yaşadık” dedi.