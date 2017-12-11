11 Aralık 2017 Pazartesi

“Mağduriyetimiz var”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Turgay Karslı ise karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede 85 dakika sahada mücadele eden ve sahanın her yerinde baskın oynayan bir takım olduklarını belirterek, “5 dakikalık bir kayıpta 3 gol yedik.

11 Aralık 2017 Pazartesi 11:56
“Mağduriyetimiz var”

  Bu acı tabii. Ama bu 5 dakikayı nasıl değerlendirebilir, dış etkenler var mıydı yok muydu diye değerlendirebilir. Ben fazla adres göstermeyeceğim burada herkes o adresin nereye çıktığını görüyordur. Bu hafta ve geçen hafta bu belirleyicilerin çok önemli bir faktör olduğunu belirgin bir şekilde gördük” dedi. Yeni Malatyaspor’un son haftalarda hiç gol atmadan puan alan bir takım olduğunu ancak bugün 2 gol atıp puan kaybetmesinin enteresan olduğunu ifade eden Karslı, “Oyuncularımızı kutluyorum, 90 dakikaya kadar bu sonuca rağmen mücadele ettiler. Hakemler konusunda Malatyaspor’un nedense bir mağduriyeti var, bunu bu hafta genç bir arkadaşla yaşadık” dedi.

 

Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Turgay Karslı

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