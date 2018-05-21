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Maden: “Verilen emeklerin meyvelerini almaya başlıyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, sezon değerlendirmesinde geleceğe yönelik umut dolu açıklamalarda bulunarak, “Yıllardır bu ligde altyapısı bulunan büyük bütçeli takımları geride bırakan gençlerimiz ligi ilk 10 içerisinde tamamladı. Verilen emeklerin yavaş yavaş meyvelerini almaya da başlıyoruz” dedi. 

Maden: “Verilen emeklerin meyvelerini almaya başlıyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, sezon değerlendirmesinde geleceğe yönelik umut dolu açıklamalarda bulunarak, “Yıllardır bu ligde altyapısı bulunan büyük bütçeli takımları geride bırakan gençlerimiz ligi ilk 10 içerisinde tamamladı. Verilen emeklerin yavaş yavaş meyvelerini almaya da başlıyoruz” dedi. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:27
Maden: “Verilen emeklerin meyvelerini almaya başlıyoruz”

Sezona sıkıntılı başladıklarını ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, “Tesislerimiz hazır değildi. Fiziki olarak altyapımız yeteri kadar uygun şartlara sahip değildi. Geçtiğimiz yaz aylarında başladığımız çalışmaları dört bir koldan seferberlik ilan ederek üzerimize ne düşüyorsa gece gündüz demeden tamamlamak için çaba sarf ederek tesislerimizi Yeni Malatyaspor’a kazandırdık. Mevcut altyapı tesisimiz önümüzdeki yıllarda inşallah Malatya’nın gençliğine hizmet verebilecek bir tesis olacaktır. Bu sayede verilen emeklerin yavaş yavaş meyvelerini almaya da başlıyoruz. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçıran U21 altyapı takımımız bu yıl ilk kez mücadele verdiği Süper Lig’de başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yıllardır bu ligde altyapısı bulunan büyük bütçeli takımları geride bırakan gençlerimiz ligi ilk 10 içerisinde tamamladı. Özellikle sezonun ikinci yarısında sürekli yükselen bir grafik çizdiler. Gençlerimizle sürekli yakından ilgilenen teknik ve idari sorumlu antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Malatya futbolu adına inşallah güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu. 

“Seçmeler Ramazan Ayı'ndan sonra” 
Altyapıdan yetişerek kendisini gösteren bazı oyuncuların olduğunu kaydeden Maden, A takıma oyuncu kazandırmaya başladıklarını ifade ederek “Bu sezon profesyonel lisansını çıkardığımız ve menajerlerin dikkatini üzerine çekebilen 4-5 tane oyuncumuz var. İsimlerini açıklamamız şu an için doğru olmaz. Ramazan Ayı'ndan sonra tesislerimizde futbolcu seçmelerimiz olacak. Yapacağımız seçmelerde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizdeki yetenekli genç çocuklarımızı tarayıp iyi oyuncuları önce kulübümüze ardından Türk futboluna inşallah kazandıracağız” dedi. 

“Pilot takım şart” 
Malatya’ya ikinci bir profesyonel takımın kazandırılmasının önemine vurgu yapan Mehmet Maden, “Mevcut gençlerimiz arasında önümüzdeki yıl profesyonel liglerde oynamaya hazır 7-8 futbolcumuz var. Eğer şu anda ilimizde mücadele eden bir başka profesyonel takımımız olsaydı bu gençlerimizin tecrübe kazanmaları adına o takıma gönderebilirdik. Birkaç yıl sonra yeteneklerini geliştirdiklerinde tekrar onların arasından en az 3 oyuncuyu Yeni Malatyaspor’a kazandırmış olsak 4-5 yıl sonra oluşacak sirkülasyonu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Türk futbolu ithal ederek değil, ancak üreterek bir yerlere gelebilir. Sürekli transfer parası ödeyerek kulüpler ayakta maalesef kalamaz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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Yenimalatya SporMehmet MadenAlt YapıSezon Sonu
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