Maden gelecekten umutlu

Sezona sıkıntılı başladıklarını ifade eden Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, “Tesislerimiz hazır değildi. Fiziki olarak altyapımız yeteri kadar uygun şartlara sahip değildi. Geçtiğimiz yaz aylarında başladığımız çalışmaları dört bir koldan seferberlik ilan ederek üzerimize ne düşüyorsa gece gündüz demeden tamamlamak için çaba sarf ederek tesislerimizi Yeni Malatyaspor’a kazandırdık. Mevcut altyapı tesisimiz önümüzdeki yıllarda inşallah Malatya’nın gençliğine hizmet verebilecek bir tesis olacaktır. Bu sayede verilen emeklerin yavaş yavaş meyvelerini almaya da başlıyoruz. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçıran U21 altyapı takımımız bu yıl ilk kez mücadele verdiği Süper Lig’de başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yıllardır bu ligde altyapısı bulunan büyük bütçeli takımları geride bırakan gençlerimiz ligi ilk 10 içerisinde tamamladı. Özellikle sezonun ikinci yarısında sürekli yükselen bir grafik çizdiler. Gençlerimizle sürekli yakından ilgilen teknik ve idari sorumlu antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Malatya futbolu adına inşallah güzel işlere imza atacağız.” diye konuştu.

SEÇMELER RAMAZANDAN SONRA

Altyapıdan yetişerek kendisini gösteren bazı oyuncuların olduğunu kaydeden Maden, A takıma oyuncu kazandırmaya başladıklarını ifade ederek “Bu sezon profesyonel lisansını çıkardığımız ve menajerlerin dikkatini üzerine çekebilen 4-5 tane oyuncumuz var. İsimlerini açıklamamız tabii şuan için doğru olmaz. Ramazan ayından sonra tesislerimizde futbolcu seçmelerimiz olacak. Yapacağımız seçmelerde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizdeki yetenekli genç çocuklarımızı tarayıp iyi oyuncuları önce kulübümüze ardından Türk futboluna inşallah kazandıracağız.” dedi.

PİLOT TAKIM ŞART

Malatya’ya ikinci bir profesyonel takımın kazandırılmasının önemine vurgu yapan Mehmet Maden, “Mevcut gençlerimiz arasında önümüzdeki yıl profesyonel liglerde oynamaya hazır 7-8 futbolcumuz var. Eğer şuan da ilimizde mücadele eden bir başka profesyonel takımımız olsaydı bu gençlerimizin tecrübe kazanmaları adına o takıma gönderebilirdik. Birkaç yıl sonra yeteneklerini geliştirdiklerinde tekrar onların arasından en az 3 oyuncuyu Yeni Malatyaspor’a kazandırmış olsak 4-5 yıl sonra oluşacak sirkülasyonu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Türk futbolu ithal ederek değil, ancak üreterek bir yerlere gelebilir. Sürekli transfer parası ödeyerek kulüpler ayakta maalesef kalamaz.” şeklinde konuştu.